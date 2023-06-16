



«Зеленского сделают козлом отпущения. Посмотрите на судьбу Михо Саакашвили. Зеленского ждет потенциально еще худшее. Потому что Миша выкрутился через больницу и остался живым. А Зелю могут грохнуть», - предположил Джигурда.

«Им нужно кого-то обвинить и красиво выйти. А красиво выйти как? Они скажут: «Ой, мы же не знали, что Зеленский и его элита плохие! Мы же им деньги давали на борьбу, а они все разворовали и спустили на кокаин. И трубу подорвали еще!», - уверен Джигурда.

Никита Джигурда пристально следит за тем, как развивается конфликт на территории Украины. Он также всячески поддерживает российских военных. О судьбе президента Украины Владимира Зеленского он рассказал «МК».Согласно его прогнозам, в скором времени Украина изменится. Он выразил уверенность в том, что союзники США и Запада уже уготовили Зеленскому его учесть.По его словам, ФРГ заявляла о причастности Украины к подрыву «Северных потоков». Он предположил, что в будущем Запад будет говорить, что не знал о действиях Зеленского.Ранее «Радио 1», что представители главы ЮАР высказались о его визите в Киев на фоне взрывов.