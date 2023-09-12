Джо Байден пошутил, выступая в годовщину терактов 11 сентября

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Действующий президент США Джо Байден в годовщину терактов, которые произошли в 2001 году, начал выступление с шутки, рассказав о своем спортивном прошлом.
Байден провел встречу с американскими военными, а также выступил с заявлением на Аляске, начав его с шутки, приветствовав губернатора штата Майка Данливи.
Ранее Байдена обвинили во лжи относительно его поездки в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В ходе своего выступления в память о терактах Байден заявил: «Нью-Йорк, я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание. Я будто смотрел через врата ада». Однако в твиттере нацкомитет Республиканской партии указал на несоответствие слов президента действительности, утверждая, что 12 сентября 2001 года Байден находился в Вашингтоне и участвовал в сессии сената. Также ложь подметил популярный блогер Бенни Джонсон.
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«У нас с губернатором есть что-то общее: мы оба из города Скрантон, Пенсильвания. Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», - сказал Байден, усмехнувшись.
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Элина Позднякова