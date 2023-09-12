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Джо Байден пошутил, выступая в годовщину терактов 11 сентября

12 сентября 2023, 07:24
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Действующий президент США Джо Байден в годовщину терактов, которые произошли в 2001 году, начал выступление с шутки, рассказав о своем спортивном прошлом.
Байден провел встречу с американскими военными, а также выступил с заявлением на Аляске, начав его с шутки, приветствовав губернатора штата Майка Данливи.

«У нас с губернатором есть что-то общее: мы оба из города Скрантон, Пенсильвания. Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», - сказал Байден, усмехнувшись.

Ранее Байдена обвинили во лжи относительно его поездки в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В ходе своего выступления в память о терактах Байден заявил: «Нью-Йорк, я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание. Я будто смотрел через врата ада». Однако в твиттере нацкомитет Республиканской партии указал на несоответствие слов президента действительности, утверждая, что 12 сентября 2001 года Байден находился в Вашингтоне и участвовал в сессии сената. Также ложь подметил популярный блогер Бенни Джонсон.

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#страны
#байден
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Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в хулиганстве
Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в повреждении шин на машине
12 сентября 2023, 06:34

Фото: iStock/BrianAJackson

Трое жителей Красноярска были задержаны полицией по подозрению в повреждении колес на автомобиле, принадлежащем ЛДПР. Этот инцидент произошел в Советском районе Красноярска, передает РИА Новости.
Подозреваемые, молодые люди, родившиеся в 2000 году и ранее не судимые, были задержаны сотрудниками полиции. Их действия оцениваются как повреждение имущества и мелкое хулиганство. Подозреваемые заявили, что их поступок был мотивирован внезапной неприязнью.

Ранее один из кандидатов на пост губернатора Красноярского края Александр Глисков сообщил в социальных сетях, что двое человек держали дверь, а третий повредил два колеса на автомобиле «Газель» с символикой ЛДПР.

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#лдпр
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Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме из-за ущемления прав россиян
Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в расизме из-за ущемления прав россиян
12 сентября 2023, 05:57

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен запретом на въезд в Евросоюз на личном транспорте ущемила права российских граждан.
«Наверное, это и есть «европейские ценности», не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!» — возмутился лидер партии «Патриоты» на своей странице в соцсети X.

По мнению Филиппо, такая антироссийская политика со стороны стран ЕС является откровенным проявлением расизма.

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#европа
#франция
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Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию
Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию и едет по Приморью на север
12 сентября 2023, 05:48

Фото: ЦППК

Бронированный поезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился в Россию, успешно пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и движется на север, сообщает РИА Новости.
Примерно в 12:15 по местному времени (5:15 по московскому времени) этот бронепоезд, состоящий из зеленых вагонов с желтой полосой, таких же, как на официальных фотографиях, предоставленных северокорейским агентством ЦТАК во время церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна, пересек мост через Раздольную и продолжает движение на север. Вагоны были тянуты локомотивом с символикой Российских железных дорог (РЖД).

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Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия
#ржд
#сша
#мост
#предупреждение
#движение
#кндр
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Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия
Песков о предупреждении США в адрес КНДР по продаже оружия: важны интересы стран
12 сентября 2023, 05:36

Фото: сайт Кремля

Россия руководствуется своими интересами в двусторонних отношениях и не обращает внимания на заявления, исходящие из Соединенных Штатов. Эту позицию выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
Песков таким образом он прокомментировал предупреждения, отправленные Белым Домом в адрес КНДР относительно продажи оружия России.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия развивает свои отношения со своими соседями и будет ориентироваться на интересы обеих стран.

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#россия
#возраст
#отношения
#кндр
#путин
#песков
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Сбербанк в 2023 году помог задержать 19 кибермошеннических ОПГ
Кузнецов: Сбербанк с начала года помог задержать 19 кибермошеннических ОПГ
12 сентября 2023, 04:56

Фото: istockphoto/Dmitry Nogaev

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов объявил, что с начала текущего года банк оказал поддержку в задержании 19 организованных преступных групп, занимающихся кибермошенничеством.
«С благодарностью команде „Сбера“ в текущем году удалось задержать 19 организованных преступных групп, специализирующихся на кибермошенничестве», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в июле представители МВД России и Следственного комитета сообщили о задержании шести лиц в Москве, которые были обвинены в незаконной торговле незарегистрированными лекарствами и заработали более 30 миллионов рублей на незаконном бизнесе. Сотрудники департамента кибербезопасности Сбербанка оказали помощь в задержании этих преступников.

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#лаборатория
#новости
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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия в ответ на санкции лишит США мирового господства
12 сентября 2023, 03:47

Фото: iStock/donfiore

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что России в ответ на санкции, введенные Западом, лишит США господства и статуса мировой державы. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Dialogue works.
«То, что произошло в результате одновременного ввода антироссийских экономических санкций и все более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая и России, побудило Москву и Пекин, как вы заметили, более усердно работать над созданием нового миропорядка», — заявил он на YouTube-канале Dialogue works.

Джонсон добавил, что происходящие события вдохнули жизнь в международный союз БРИКС, благодаря чему Бразилия, ЮАР и Индия обрели на политической арене большую значимость, действуя при этом совместно с Россией и Китаем. По мнению экс-аналитика ЦРУ, развитие такого союза приведет к краху статуса США как мировой державы.

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#сша
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#оон
#запад
#россия
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Пособие по украинскому языку направили в новые регионы
Минпросвещения РФ направило в новые регионы пособия по украинскому языку
12 сентября 2023, 03:46

Фото: istockphoto/dolgachov

Министерство просвещения Российской Федерации организовало отправку учебных материалов по украинскому языку для начальных классов в новые регионы России. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Александр Бугаев в интервью ТАСС.
Эти учебные материалы были направлены в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Как пояснил Бугаев, учебный предмет по украинскому языку будет изучаться в этих регионах на добровольной основе.

«Если родители желают, чтобы их дети изучали украинский язык как родной язык факультативно, для этой цели были созданы эти учебные пособия», — сказал он.

Тем не менее, замминистр подчеркнул, что вся образовательная программа будет проводиться на государственном русском языке.

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#программа
#пособия
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«Это война». На Западе раскрыли правду о ненависти к России
Шведский эксперт Берн: Запад развязал войну, в которой ему не победить Россию
12 сентября 2023, 03:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Аналитик Ларс Берн выразил в интервью шведскому swebbTV свою озабоченность тем, что западные политики, поддавшись ненависти к России, могут спровоцировать начало масштабного конфликта.
«Наши политики ослеплены ненавистью к России. Мы уже видим войну, но это скорее прокси-конфликт между Россией и НАТО, при этом альянс использует украинский народ и сталкивает его с несчастьем, приводя к потере сотен тысяч жизней. Это настолько нравственно неприемлемо, насколько только возможно», — поделился своим мнением эксперт.
Тем не менее, он также отметил, что даже в случае полноценного конфликта Россия имеет большее промышленное потенциальное преимущество по сравнению с западными странами.

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#россия
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#всу
#запад
#ракеты
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Пашинян: Ратификация Арменией Римского статута не направлена против РФ
12 сентября 2023, 03:34

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможная ратификация Ереваном Римского статута МУС вызвана обстановкой на границе с Азербайджаном и не направлена против Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что процесс ратификации документа начался в конце 2022 года.

«Он связан вовсе не с армяно-российскими отношениями, а с ситуацией приграничной напряженности», — цитирует агентство слова собеседника.

Пашинян добавил, что на границе сохраняется напряженная ситуация.

«Азербайджан скапливает силы у нашей границы, у Нагорного Карабаха», — подчеркнул премьер-министр.

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#азербайджан
#армения
#россия
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