Джо Байден запросит у Конгресса США $13 млрд для Киева

Фото: РИА Новости/Стрингер
Действующий президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса США еще более 13 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванные источники.
По словам собеседников издания, Байден заявил о намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Обратиться к Конгрессу американский президент намерен 10 августа. Примечательно, что представители администрации Байдена неоднократно высказывали Киеву предупреждения о том, что терпение Конгресса не безгранично и финансирование Украины не может продолжаться вечно.
Также, источники издания заявили, что Байден намерен попросить еще $8,5 млрд на гуманитарные нужды Киева и других стран.
Читайте также:
Трамп допустил, что Байден сошел с ума
В американском конгрессе возмутились планам Байдена по Украине
Байден в очередной раз нагрубил журналисту, назвав его вопрос мерзким
Обратиться к Конгрессу американский президент намерен 10 августа. Примечательно, что представители администрации Байдена неоднократно высказывали Киеву предупреждения о том, что терпение Конгресса не безгранично и финансирование Украины не может продолжаться вечно.
Читайте также:
Трамп допустил, что Байден сошел с ума
В американском конгрессе возмутились планам Байдена по Украине
Байден в очередной раз нагрубил журналисту, назвав его вопрос мерзким
Анастасия Крестьянова