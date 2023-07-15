Джонсон: Украина должна быть принята в НАТО без условий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина безоговорочно должна быть принята в НАТО. Об этом он сообщил Daily Mail.
«Так чего же они испугались? Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО», — написал Джонсон.
Политик указал на неправильность действий представителей НАТО. По его мнению, альянс должен был дать понять Украине, что её примут в блок после окончания военных действий. Вместо этого Зеленский получит «приглашение» в НАТО, «когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия».
«Ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО. Никакие вооруженные силы не являются более грозными и более эффективными в использовании оружия НАТО. Ни одна страна не нуждается в членстве в НАТО так сильно», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал упростить процедуру вхождения Украины в альянс.
Читайте также:
Глава МИД Финляндии Валтонен: Четкие условия вступления Украины в НАТО невыгодны ни Киеву, ни альянсу
Госдеп: Принятие Украины в НАТО в ходе конфликта означало бы войну США с РФ
Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими
Анастасия Чинкова