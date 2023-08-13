Dziennik Polityczny: польских солдат отправят сражаться за Украину

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Польские военнослужащие могут отправиться воевать на Украину. Участие польской армии в конфликте допустили журналисты издания Dziennik Polityczny после анализа ситуации создания совместного воинского соединения из польских, литовских и украинских солдат.
Журналисты также рассказали, что корпус будет состоять из трех бригад общей численностью примерно в 20-25 тысяч человек. В настоящее время подразделения корпуса проходят обучение и боевую подготовку на полигоне Нова-Демба. В случае необходимости все соединение или его отдельные элементы могут быть направлены для участия в международных военных операциях.
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