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Dziennik Polityczny: польских солдат отправят сражаться за Украину

В Польше допускают участие своей армии в украинском конфликте
13 августа 2023, 15:50

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Польские военнослужащие могут отправиться воевать на Украину. Участие польской армии в конфликте допустили журналисты издания Dziennik Polityczny после анализа ситуации создания совместного воинского соединения из польских, литовских и украинских солдат.

В публикации говорится о том, что планы создания такого интернационального корпуса являются одним из элементов мобилизации, под прикрытием так называемых учений для резервистов. Судя по приготовлениям в Польше, власти рассчитывают, что вскоре поляки пойдут умирать за киевский режим, делают выводы авторы материала.

Журналисты также рассказали, что корпус будет состоять из трех бригад общей численностью примерно в 20-25 тысяч человек. В настоящее время подразделения корпуса проходят обучение и боевую подготовку на полигоне Нова-Демба. В случае необходимости все соединение или его отдельные элементы могут быть направлены для участия в международных военных операциях.

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#журналисты
#обучение
#человек
#режим
#польша
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Шольц призывает к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
13 августа 2023, 16:57

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Для завершения конфликта на Украине необходимы дипломатические усилия. С таким заявлением в интервью телеканалу ZDF выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он сообщил, что прошедшие в Саудовской Аравии 5-6 августа переговоры стали первым шагом к решению проблемы. Напомним, что Россия, непосредственная участница конфликта, не была приглашена на эту встречу.

Шольц заявил, что продолжение такой формы переговоров позволит убедить Россию вывести из Украины войска и сделать первый шаг навстречу мирному решению конфликта. В частности, этому поспособствует присутствие на встрече Китая, который сотрудничает с Россией, а значит может оказывать на неё влияние.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал своё мнение по поводу переговоров в Саудовской Аравии. По его словам, обсуждение конфликта между Россией и Украиной без участия одной из сторон – это абсурд и нонсенс.

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#германия
#украина
#конфликт
#сво
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Лекорню: Франция выполнила план по обучению украинских солдат
13 августа 2023, 15:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция продолжит обучение украинских военных, несмотря на то что уже выполнила поставленную на этот год цель. Об этом заявил французский министр вооружённых сил Себастьен Лекорню в интервью газете Var-Martin.
По его словам, Украине необходимо пополнение состава военных для проведения контрнаступления, поэтому Франция продолжит их обучение.

В августе Франция подготовила уже 6 тысяч солдат, направленных на обучение в Польшу и Францию.

Кроме того, Лекорню указал на продолжение поставок военного снаряжения и боевой техники ВСУ.

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#франция
#украина
#солдаты
#обучение
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«Страна.ua»: Запад хочет видеть новым министром обороны Украины женщину
13 августа 2023, 15:15

Фото: iStock/Prostock-Studio

Западные власти хотят видеть на посту главы Министерства обороны Украины женщину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ранее издание «Украинская правда» заявило о том, что президент Владимир Зеленский ищет замену нынешнему главе Минобороны Украины Алексею Резникову. Среди кандидатов министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Западная пресса постоянно сообщает о скандалах, связанных с коррупцией на Украине. К тому же, нередки провалы в закупках оборудования. В связи с этим, появились новости об отстранении от ведения военных дел министра обороны Резникова.

В связи с этим, западные политики часто начали говорить о том, что его место должна занять женщина. Например, волонтёр Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук или директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленок.

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#украина
#оборона
#министр
#женщина
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Макарова: В Киеве не все уверены в продолжении помощи США
13 августа 2023, 13:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Среди представителей киевских властей есть те, кто не уверен в помощи США. Об этом заявила посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Макарова, слова которой приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Кроме того, она добавила, что многие не верят в то, что помощь ВСУ будет предоставляться в дальнейшей перспективе.
 
Ранее сообщалось, что республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отозвать запрос на предоставление Украине финансовой помощи в размере 24 млрд долларов.
 
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#сша
#украина
#помощь
#правительство
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Вучич: Пока я президент, закона об однополых браках в Сербии не будет
13 августа 2023, 13:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он находится во главе страны, он не станет подписывать законы о трех полах или об однополых браках. Об этом он сказал во время выступления в эфире телеканала TV Pink.
Сербский лидер отметил, что подобные инициативы, в числе которых желание узаконить однополые браки, находят поддержку у премьер-министра страны Анны Брнабич, которая не скрывает, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Не подпишу документа о признании никакого другого пола, кроме мужского и женского, а также какого-таи гендерфлюида, который ощущает себя то мужчиной, то женщиной», — сказал глава государства.

Александр Вучич подчеркнул, что сербское общество является традиционным и придерживается традиционных ценностей, в том числе в отношениях полов. Он также добавил, что из-за такой своей позиции ему приходится испытывать постоянные нападки со стороны Евросоюза.
#общество
#страны
#лидер
#вучич
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Экипаж корабля ВМФ РФ принудительно остановил судно, следующее на Украину
13 августа 2023, 12:50

Фото: iStock/Medvedkov

В Чёрном море сотрудники ВМФ РФ остановили сухогруз «Сукра Окан» с флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российский корабль «Василий Быков» осуществлял контроль в Чёрном море и обнаружил сухогруз «Сукра Окан», следовавший под флагом Палау в порт Измаил на Украине. Просьбу об остановке капитан сухогруза проигнорировал, поэтому экипажу российского судна пришлось принудительно остановить его с помощью автоматического стрелкового оружия.

После проведения досмотра, судно продолжило следование в украинский порт.

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#чёрное море
#россия
#украина
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Newsweek: Сотрудничество России и Ливана может остановить влияние США на Ближнем Востоке
13 августа 2023, 11:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Укрепление отношений между Россией и Ливаном способно остановить влияние США на Ближнем Востоке. Об этом обозреватель Том О’Коннор написал в газете Newsweek.
Он отметил, что, пока Байден занимается помощью Украине, Россия налаживает отношения со странами Ближнего Востока. Ливан является стратегически важной страной Средиземноморья, поэтому укрепление его отношений с Россией позволит лишить США возможности оказывать влияние на все страны Ближнего Востока.

Россия сотрудничает с Ливаном в сферах энергетической безопасности, образования, культуры, туризма и спорта. В рамках проекта несколько граждан Ливана приехали в Россию для обмена опытом.

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#сотрудничество
#россия
#сша
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МИД КНР: США манипулируют Китаем, создавая напряжённость на Тайване
13 августа 2023, 10:18

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

США намеренно устроили кризис в Тайваньском проливе, чтобы направить эту ситуацию против Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, слова которого приводит агентство Xinhua.
Уточняется, что напряжённость в Тайваньском проливе связана с тем, что тайваньские власти хотят сотрудничать с США для обретения независимости, а США, в свою очередь, используют этот конфликт для сдерживания Китая.

Кроме того, китайское правительство осудило поездку заместителя главы администрации острова Тайвань Лай Циндэ в США.

Напомним, что Тайвань имеет собственную администрацию с 1949 года, когда на него прибыли беженцы из Китая во время гражданской войны. Они сохранили флаг и атрибутику прежней Китайской Республики, которая существовала на острове до прихода к власти коммунистов. Тайвань требует независимости, однако китайское правительство считает его одной из провинций Китая.

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#китай
#сша
#конфликт
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Гуаньча: Американский план по истощению России руками Украины провалился
13 августа 2023, 08:48

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Американская стратегия по истощению и ослаблению России с помощью Украины потерпела крах. Такое мнение высказал обозреватель китайского издания Гуаньча Дау Ланьцзян
В своей публикации в качестве примера он пишет о том, что ВСУ, понеся в первые дни контрнаступления огромные потери в военной технике, в том числе и западной, раз за раз за разом посылают пехоту в самоубийственные атаки на рубежи, занимаемые российской армией. В результате скоро пространство вокруг обороняемых российскими бойцами высот оказывается буквально завалено трупами украинцев.

Таким образом, стратегия США, направленная на истощение военной мощи России полностью провалилась. В Результате Зеленский и киевская верхушка уже не могут повернуть назад, а потому не находят себе места из-за тревоги о своем будущем. Поражения на передовой подрывают моральный дух украинских солдат и заставляют усомниться в необходимости продолжения боевых действий.

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