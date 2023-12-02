Economist: Орбан и Вилдерс не допустят вступления Украины в ЕС

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Венгерский премьер Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не дадут Украине осуществить план по вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом пишет Economist.
«2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества Орбан сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс 22 ноября победил на выборах», — говорится в публикации.
Авторы подчеркнули, что саммит по вступлению Украины в ЕС, запланированный на середину декабря, должен был «пролить потоки денежных ливней» на Киев, а также гарантировать украинской стороне членство в Европейском союзе. Однако Орбан и Вилдерс, не поддерживающие расширение ЕС, всячески препятствуют достижению таких целей.
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