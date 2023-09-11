Единый день голосования прошёл в подмосковных СИЗО в штатном режиме

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по МО
Единый день голосования в учреждениях Управления ФСИН России по Московской области прошёл в штатном режиме. В выборах губернатора Подмосковья приняли участие подозреваемые и обвиняемые, являющиеся жителями и содержащиеся в учреждениях региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
Также, согласно недавно принятым поправкам к избирательному законодательству, в выборах губернаторов 21 региона участвовали граждане, находящиеся в СИЗО Московской области за пределами места прописки.
Всего в выборах участвовали свыше 1,8 тыс подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей в Подмосковье, а также лица, состоящие на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях, и осуждённые, отбывающие наказание в виде принудительных работ.
Голосование проводилось на 11 стационарных и одном временном избирательных участках. Оно было организовано в строгом соответствии с законодательством. За ходом выборов в местах принудительного содержания следили 17 общественных наблюдателе. Их и аккредитованных журналистов беспрепятственно пускали на избирательные участки пенитенциарных учреждений.
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Всего в выборах участвовали свыше 1,8 тыс подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей в Подмосковье, а также лица, состоящие на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях, и осуждённые, отбывающие наказание в виде принудительных работ.
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Лора Луганская