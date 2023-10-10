Единственная больница в Бейт-Хануне в Газе прекратила работу из-за обстрелов

Фото: iStock/Ivan Murauyou
Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле объявила о прекращении работы единственной больницы в городе Бейт-Ханун в секторе Газа из-за израильских обстрелов, которые произошли во время нарастания палестино-израильского конфликта. Эту информацию она представила на открытии 70-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, передает РИА Новости.
В ранние утренние часы 7 октября Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой со стороны сектора Газа, что было событием без предшествующего аналога. Кроме того, палестинские бойцы проникли в районы на юге Израиля, приграничные с Газой.
Читайте также:
i24: Число пострадавших израильтян превысило 2,7 тысячи
ХАМАС заявил, что не будет вести переговоры по пленным, пока идут бои
Армия Израиля заявила, что нанесла авиаудары по трем военным постам «Хезболлах»
Артем Кузьмин