Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Египет готов стать посредником между Израилем и Палестиной. Об этом во время беседы с госсекретарём США Энтони Блинкеном сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Как сообщает телеканал Ash-Sharq, президент также попросил у Блинкена гарантии безопасности, благодаря которым станет возможным беспрепятственное и безопасное перемещение гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен после посещения Каира вновь отправится в Израиль. Такое решение обусловлено подготовкой к масштабному наступлению израильских войск на сектор Газа.
Ранее сообщалось, что Египет направил несколько тысяч силовиков для защиты границы с сектором Газа.
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Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен после посещения Каира вновь отправится в Израиль. Такое решение обусловлено подготовкой к масштабному наступлению израильских войск на сектор Газа.
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Анастасия Чинкова