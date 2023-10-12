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Жители Газы с самого начала конфликта живут в еще более нечеловеческих условиях, чем раньше: без воды, света, еды и под бомбардировками. По гуманитарному коридору, который могут открыть Израиль и Египет для эвакуации гражданских, сумеют выйти далеко не все.
Эти люди не заслужили быть погребенными под завалами своих разрушенных бомбами домов. Они не заслужили ютиться без воды и света в так называемых «зонах безопасности». Они не имеют никакого отношения к ХАМАС, пишет телеграм-канал Readovka. На узкой полоске земли два миллиона палестинцев стали заложниками многолетнего конфликта и эгоизма политиков с обеих его сторон. Египет и Израиль достигли принципиального соглашения о создании гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей. Но большинство населения Газы этим «аварийным выходом» воспользоваться не сможет и останется умирать.
Не стоит забывать и о тысячах граждан третьих стран, в том числе и россиян, которые прямо сейчас находятся на территории анклава. Они тоже в группе риска. Ведь бомбы и ракеты не спрашивают паспорт. Стало известно о гибели 11 сотрудников ООН, находившихся в Газе. Некоторые из них были убиты дома, вместе с семьями.
Просто поражает повсеместное лицемерие. На простых палестинцев наплевать, кажется, решительно всем. Евреи продолжают их убивать, западные страны продолжают делать вид, что ничего страшного не происходит, а арабский мир громко осуждает Израиль, но не делает ничего, чтобы дать убежище своим единоверцам.
А «империей зла» по-прежнему остается Россия.
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Не стоит забывать и о тысячах граждан третьих стран, в том числе и россиян, которые прямо сейчас находятся на территории анклава. Они тоже в группе риска. Ведь бомбы и ракеты не спрашивают паспорт. Стало известно о гибели 11 сотрудников ООН, находившихся в Газе. Некоторые из них были убиты дома, вместе с семьями.
А «империей зла» по-прежнему остается Россия.
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Александр Бойцов