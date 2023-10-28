Египет, Китай и ОАЭ отказались участвовать во встрече по Украине на Мальте

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Египет, Китай и ОАЭ отказались от участия во встрече по Украине, которая проходит на Мальте. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на дипломатического источника в Брюсселе.
Но отмечается, что к встрече присоединились новые государства, такие как Армения, Ватикан и Мексика. Всего участие принимают 64 представителя в очном формате и ещё 10 по видеосвязи.
Также источник рассказал, что встреча позволит обменяться мнениями между Украиной, странами глобального Юга, Группой семи и странами Евросоюза. Будет проведено обсуждение так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, а также формулы мира в Европе по видению США и Евросоюза.
Кроме того, сообщается, что участники рассмотрят пять глобальных тем. К ним относятся ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергобезопасность, а также «восстановление территориальной целостности Украины».
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Также источник рассказал, что встреча позволит обменяться мнениями между Украиной, странами глобального Юга, Группой семи и странами Евросоюза. Будет проведено обсуждение так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, а также формулы мира в Европе по видению США и Евросоюза.
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Анастасия Чинкова