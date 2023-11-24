Египет начал принимать из сектора Газа заложников, освобожденных ХАМАС

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Египет начал принимать 24 заложников, которых ХАМАС освободил из сектора Газа., об этом сообщает Al Qahera News.
Напомним, сегодня в 08:00 утра между ХАМАС и Израилем стартовала четырёхдневная гуманитарная пауза. Ранее было отмечено, что при согласии двух сторон время перемирия может быть продлено. За эти дни Израиль и ХАМАС планируют обменяться заложниками. В сектор Газа должны въехать сотни грузовиков с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.
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Евгения Парфентьева