Египет отказался от поставок ракет Украине вопреки давлению США

Фото: iStock/3D_generator
Власти США на протяжении нескольких месяцев пытаются добиться от Египта начала поставок вооружений Украине, но Каир не поддается давлению. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Позже, правительство Египта заявило, что никаких намерений, относительно поставок вооружений Украине, у страны нет. Официальные лица государств не комментировали сложившуюся ситуацию и отказ Каира от военной помощи Украине.
Читайте также:
Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией
Глава МИД Украины призвал союзников как можно скорее предоставить ракеты Taurus и ATACMS
В Германии решили передать Украине крылатые ракеты
Анастасия Крестьянова