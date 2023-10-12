Египет отказался открыть границу для беженцев из сектора Газа

Власти Египта огласили свое решение не открывать коридоры на своей границе для беженцев и вынужденно перемещенных лиц из сектора Газа. Информацию об этом предоставила израильская газета The Jerusalem Post, ссылаясь на источники в службах безопасности этой арабской республики.
The Jerusalem Post подчеркивает, что Египет обсудил с США и другими странами возможность предоставления гуманитарной помощи через свои границы в сектор Газа. Однако при этом он отклонил возможность создания безопасных коридоров для беженцев, покидающих данный анклав.
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Артем Кузьмин