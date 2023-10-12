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Египет отказался открыть границу для беженцев из сектора Газа

Jerusalem Post: Египет отказался открыть границу для беженцев из сектора Газа
12 октября 2023, 04:53

Власти Египта огласили свое решение не открывать коридоры на своей границе для беженцев и вынужденно перемещенных лиц из сектора Газа. Информацию об этом предоставила израильская газета The Jerusalem Post, ссылаясь на источники в службах безопасности этой арабской республики.

По данным издания, Каир, которым часто выступает как посредник между Израилем и Палестиной, продолжает настаивать на разрешении конфликта внутри пределов собственных границ, считая это единственным способом обеспечения права Палестины на государственность.

The Jerusalem Post подчеркивает, что Египет обсудил с США и другими странами возможность предоставления гуманитарной помощи через свои границы в сектор Газа. Однако при этом он отклонил возможность создания безопасных коридоров для беженцев, покидающих данный анклав.

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#египет
#лидер
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Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек
Число погибших в результате эскалации жителей Газы достигло 1,2 тысячи человек
12 октября 2023, 05:58

Фото: istockphoto/zabelin

По информации, предоставленной палестинским министерством здравоохранения, число жертв в результате израильских атак на сектор Газа достигло 1,2 тысячи человек, а количество раненых увеличилось до 5,6 тысячи.
Ранее сообщалось о более чем 1,1 тысяче погибших в секторе Газа.

«Число погибших увеличилось примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых достигло 5,6 тысячи», — сообщил представитель министерства, цитируемый агентством Франс Пресс.

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#израиль
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#путин
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Сильвестр Сталлоне продал свой особняк и потерял на этом деньги
Robb Report: лидер группы Creedence Джон Фогерти купил дом у Сильвестра Сталлоне
12 октября 2023, 05:47

Фото: iStock/Kirk Wester

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне, нашел покупателя для своего резиденции в Калифорнии. Этот дом был приобретен за 17 миллионов долларов (1,7 миллиарда рублей) бывшим фронтменом группы Creedence Clearwater Revival Джоном Фогерти, сообщает издание Robb Report.
В декабре 2022 года, Сталлоне выставил свою недвижимость на продажу по цене 22,5 миллиона долларов (2,2 миллиарда рублей).

Вместе со своей супругой, он купил это поместье в престижном районе Хидден-Хиллс в марте за 18,2 миллиона долларов (1,8 миллиарда рублей). Следовательно, актер не только не получил прибыли от продажи недвижимости, но даже не смог окупить свои первоначальные инвестиции.

Особняк включает в себя гостиную с впечатляющим сводчатым потолком и окнами, столовую с камином, четыре спальни, шесть ванных комнат, тренажерный зал и домашний кинотеатр. На участке площадью 970 квадратных метров расположены конюшня и ипподром. Во дворе есть бассейн, гостевой домик, а также озеро и сад с более чем ста цитрусовыми деревьями.

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#озеро
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«Жесткие условия»: В Польше пообещали выставить Украине счёт за помощь
Политик Брылка: Польша выставит Украине счёт за оказанную помощь
12 октября 2023, 05:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша выставит счёт Украине, а также поставит ряд условий за оказанную помощь. Об этом она сказала в ходе предвыборных дебатов на Polsat, пишет РИА Новости.
Политик подчеркнула, что в международных отношениях валютой не может являться благодарность.

«Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь, «Конфедерация» выставила такой счет Украине и оценила эту помощь в сто миллиардов злотых, и «Конфедерация» поставит Украине четкие и жесткие условия», — цитирует агентство слова кандидата в депутаты.

Брылка добавила, что это подразумевает снятие жалобы Украины на Польшу в ВТО из-за запрета на импорт зерна, проведение эксгумации жертв Волынской резни, прекращение "украинизации" двусторонней торговли и доступ Варшавы к процессу восстановления Украины после завершения вооружённого конфликта.

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#новости
#польша
#украина
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Путин прилетел в Бишкек для участие в саммите СНГ
Путин прибыл с визитом в Киргизию, где примет участие в саммите СНГ
12 октября 2023, 04:45

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Киргизию в рамках своего официального визита, в ходе которого он планирует встретиться с руководителями стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и принять участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской авиабазы в Канте, передает РИА Новости.
Саммит СНГ, проводимый под председательством президента Киргизии, Садыра Жапарова, запланирован на 13 октября в Бишкеке. В этот день, президент Путин также намечает провести отдельные переговоры с киргизским коллегой, в ходе которых стороны намерены обсудить разностороннее сотрудничество, включая вопросы, связанные с ВТС (Всемирной торговой организацией), а также актуальные темы международной повестки дня.

Помимо этого, оба президента, в этот день, примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных двадцатилетию российской авиабазы в Канте. Важным аспектом визита президента Путина будет также проведение ряда отдельных встреч с руководителями стран СНГ. Так, в четверг планируется его беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В рамках этих переговоров стороны собираются обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы, связанные с присутствием российских миротворцев и возможным возвращением армян из Карабаха в их исторические места проживания.

В рамках официального визита также предусмотрена встреча с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, которая состоится в пятницу.

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#переговоры
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Пресс-секретарь Байдена устроила скандал во время пресс-конференции
Пресс-секретарь Байдена Карин Жан Пьер не дала задать вопрос журналисту
12 октября 2023, 03:59

Фото: iStock/lucky-photographer

На последнем пресс-брифинге в Белом доме между пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и журналистом газеты New York Post Стивеном Нельсоном возник спор, который оказался в центре внимания телеканала Fox News.
В ходе брифинга Нельсон обратился к Жан-Пьер, спрашивая, почему он не имеет возможности задавать вопросы в течение продолжительного времени и чувствует, что его игнорируют. В ответ на это Жан-Пьер сказала, что она не намерена предоставлять ему эту возможность задавать вопросы и на данном брифинге, обратив внимание на другого журналиста и предоставив ему слово.

Нельсон продолжит попытки добавиться возможности задать вопрос, обвиняя Карин Жан-Пьер в недостатке уважения к представителям СМИ.

«Вы должны почувствовать стыд за это. Включение одной из крупнейших и наиболее широкочитаемых газет в стране в черный список свидетельствует о неуважении к свободным и независимым СМИ, Карин. Это свидетельствует о пренебрежении к свободной и независимой прессе», - заявил Нельсон.

Раздраженная Жан-Пьер ответила, что она дает возможность задавать вопросы тем, кто долгое время не имел такой возможности, и окончательно переключилась на другого журналиста.

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#сми
#дома
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Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов
Forward: Канада выделила 2,2 миллиона долларов поборникам украинских нацистов
12 октября 2023, 03:42

Фото: istock / Gabriel Shakour

Канадское правительство выделило свыше 2,2 миллионов долларов организациям, которые занимаются прославлением украинских коллаборационистов времен Второй мировой войны, сообщает издание Forward.
По данным издания, канадские власти предоставили гранты, суммарно превышающие 2,2 миллиона долларов, по меньшей мере восьми организациям за последние семь лет. Эти организации либо проявляли поддержку ветеранам из дивизии «Галичина» войск СС, либо восхваляли нацистских коллаборационистов.

Forward указывает, что канадские гранты выделялись различными государственными агентствами и программами, охватывающими разные аспекты общественной жизни, включая сохранение канадской культуры, социальное и экономическое развитие, и общественную безопасность.

Большая часть выделенных средств была направлена Конгрессу украинцев Канады, организации, которая в том числе придает значение истории дивизии «Галичина» войск СС и активно поддерживает памятник, установленный этой дивизией в одном из торонтских пригородов. За период с 2016 по 2022 год Конгресс украинцев Канады получил от канадского правительства около 1,5 миллиона долларов.

Помимо этого, государственные гранты также были выделены газете New Pathway, которая заявила о поддержке памятника Роману Шухевичу, нацистскому коллаборационисту, установленного в Канаде.

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#безопасность
#гранты
#развитие
#канада
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Арестович*: Израильтяне и украинцы столкнулись с одним и тем же злом
12 октября 2023, 02:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* объяснил, что роднит Украину и Израиль. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Военный аналитик выразил надежду на то, что отношения Украины и Израиля вскоре улучшаться и отметил, что пример этих двух стран говорит об ослаблении системы безопасности государства мирным процессом.

«Израиль выполнил свои, мы — не успели, но видим, что израильтяне и украинцы столкнулись с одним и тем же злом на своей территории. Это зло согласовано и пребывает в союзнических отношениях», — говорится в публикации.

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*Включен в список террористов и экстремистов в РФ
#израиль
#отношения
#украина
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Израиль опубликовал видео ракетных ударов по Газе
Израильские военные нанесли ракетные удары по целям в Газе и в прибрежной зоне
12 октября 2023, 02:35

Фото: iStock/Zeferli

Израильская армия опубликовала в своем телеграм-канале видеозаписи ракетных атак по объектам в секторе Газа и прибрежной зоне.
В сообщении ЦАХАЛ утверждается, что видеоматериалы демонстрируют ракетные удары по многоэтажному зданию, которое использовалось террористической организацией «Исламский джихад», а также атаки по объектам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа, и по «террористу, обнаруженному в море».



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#море
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Зеленский вдруг решил съездить в Израиль
Axios: Зеленский хочет посетить Израиль на фоне эскалации с ХАМАС
12 октября 2023, 01:43

По информации портала Axios, Владимир Зеленский выразил желание посетить Израиль «в знак солидарности» со страной в свете нарастающего конфликта. Официальный запрос о визите был направлен из офиса Зеленского в офис премьер-министра Израиля, сообщили украинские и израильские чиновники.
По данным портала, в настоящее время переговоры по этому вопросу находятся на предварительной стадии, и точная дата визита пока не установлена. Надо отметить, что как в офисе Зеленского, так и в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказались от комментариев.

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#зеленский
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#переговоры
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