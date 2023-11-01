Египет открыл КПП «Рафах» для приёма раненых палестинцев и иностранцев

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Правительство Египта сообщило об открытии терминала КПП «Рафах» для эвакуации порядка 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Отмечается, что началась эвакуация раненых палестинцев, лиц с двойным гражданством, а также иностранцев.
Ранее сообщалось, что эвакуация этих категорий граждан временно застопорилась из-за спора между ХАМАС и Египтом о месте расположения наблюдателей из Организации Объединённых Наций (ООН), которые производят пропуск людей.
Также накануне через КПП «Рафах» прошли 80 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Отмечалось, что это самая крупная поставка воды, еды и лекарств с начала эскалации конфликта.
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Ранее сообщалось, что эвакуация этих категорий граждан временно застопорилась из-за спора между ХАМАС и Египтом о месте расположения наблюдателей из Организации Объединённых Наций (ООН), которые производят пропуск людей.
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Анастасия Чинкова