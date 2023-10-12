Египет потребовал создания коридоров безопасности для доставки гумпомощи в сектор Газа

Более 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои жилища после начала военного конфликта с Израилем. В результате обстрелов и бомбардировок полностью разрушены 2,5 тысячи домов. Еще около 23 тысяч строений получили такие повреждения, что жить в них невозможно.