Египет потребовал создания коридоров безопасности для доставки гумпомощи в сектор Газа

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Египет потребовал от США дать гарантии на создание коридоров безопасности для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
Ранее сообщалось, что Израиль и Египет пришли к совместному решению о создании коридора для безопасной эвакуации иностранных граждан из сектора Газа. Однако, как пишет Telegram-канал Readovka, такая выборочная помощь крайне несправедлива по отношению к палестинцам, населяющим эту территорию и вынужденным ни одно десятилетие терпеть эгоизм политиков с обеих сторон конфликта.
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Анастасия Чинкова