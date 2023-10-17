Египет, США и Иордания проведут трехсторонний саммит в Аммане

Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
Египет, США и Иордания проведут в среду, 18 октября, трехсторонний саммит в иорданской столице Аммане. Об этом сообщает Al-Qahera News.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден после посещения Израиля в среду, 18 октября, в этот же день посетит Иорданию.
Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден посетит Израиль. Визит Байдена должен продемонстрировать поддержку Израиля. Байден будет координировать свои действия с партнерами из Израиля для освобождения заложников.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден посетит Израиль. Визит Байдена должен продемонстрировать поддержку Израиля. Байден будет координировать свои действия с партнерами из Израиля для освобождения заложников.
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Екатерина Коршунова