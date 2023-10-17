Египет в ответ на давление Запада пригрозил отправить беженцев из Газы в ЕС

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Египетские власти не довольны давлением стран Запада по вопросу размещения беженцев из сектора Газа и пригрозили переправить из в Евросоюз. Об этом пишет британская газета Financial Times, со ссылкой на неназванного высокопоставленного египетского чиновника.
«Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте», — приводит издание слова своего собеседника.
Таким образом, согласно статье, в Каире опасаются, что страны Запада будут настаивать на размещении беженцев на Синайском полуострове. При этом издание утверждает, что Египет готов оказывать помощь пострадавшим в конфликте, однако принимать большее их число не готов.
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