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Египет в ответ на давление Запада пригрозил отправить беженцев из Газы в ЕС

FT: Египет пригрозил Западу отправить беженцев из Газы в ЕС
17 октября 2023, 14:16
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Египетские власти не довольны давлением стран Запада по вопросу размещения беженцев из сектора Газа и пригрозили переправить из в Евросоюз. Об этом пишет британская газета Financial Times, со ссылкой на неназванного высокопоставленного египетского чиновника.
«Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте», — приводит издание слова своего собеседника.

Таким образом, согласно статье, в Каире опасаются, что страны Запада будут настаивать на размещении беженцев на Синайском полуострове. При этом издание утверждает, что Египет готов оказывать помощь пострадавшим в конфликте, однако принимать большее их число не готов.


Напомним, генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что необходимо открыть КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Он отметил, что этот вопрос активно обсуждается, однако прогресса по полному открытию КПП пока нет. Ни один иностранец со стороны сектора Газа не может получить разрешение на пересечение КПП «Рафах». Однако Египет сделал исключение для граждан США, желавших покинуть сектор.

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#сша
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Аналитик Ерёмина: «Урсула фон дер Ляйен не является лидером»
17 октября 2023, 15:51

Фото: РИА Новости/Густаво Вальенте

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина объяснила, что сообщения СМИ о том, что некоторые политики стран ЕС обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий, появляются из-за того, что она выполняет чисто чиновничьи обязанности, не заботясь о населении и не являясь лидером.
«Именно при ней ЕС стал прицепной лошадью к повозке НАТО. По этой причине все эти публикации и появляются. Но будь кто-то другой на месте Урсулы фон дер Ляйен, думаю, он так же выполнял бы все решения так называемого вашингтонского обкома. <...> Это такая чисто чиновничья должность. Она не является в этом смысле политической фигурой, не является лидером», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.

Ранее политики Европейского союза обвинили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении своих полномочий. Последний незапланированный визит фон дер Ляйен в Израиль вызвал недовольную реакцию со стороны европейских парламентариев, так как глава Еврокомиссии во время своей поездки не передала их призывы к Тель-Авиву соблюдать международное право в секторе Газа.

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#скандал
#ес
#нато
#политика
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СМИ: Гутерреш в среду прибудет в Египет из-за эскалации конфликта в Израиле
FT: Гутерреш в среду прибудет в Египет на фоне эскалации конфликта в Израиле
17 октября 2023, 15:41

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Визит генсека ООН Антониу Гутерреша ожидается в Каире, в среду, 18 октября, из-за эскалации палестино-израильского конфликта и ухудшения гуманитарной ситуации в Газе. Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что Гутерреш проведет переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе которых произойдет обсуждение конфликта между Израилем и Палестиной и ситуации на границе сектора Газы и Египта. 

Ранее сообщалось, что Египет, США и Иордания проведут в среду, 18 октября, трехсторонний саммит в иорданской столице Аммане. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#армия
#министр
#египет
#саммит
#ес
#байден
#переговоры
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Глава MI5 заявил о росте числа попыток некоторых стран украсть технологии Запада
17 октября 2023, 15:29

Фото: iStock/welcomia

Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредил о росте количества «агрессивных попыток» со стороны недружественных государств украсть передовые технологии на фоне высокой конкуренции в области их разработки. Об этом пишет Telegraph.
По словам Маккаллума, страны, лидирующие в таких сферах, как искусственный интеллект и синтетическая биология, будут иметь силу определения будущего для всего человечества. По этой причине, глава MI5 призвал участников саммита по безопасности Five Eyes («Пять глаз») отреагировать на происходящее.

Ранее американский сенатор Рик Скотт запросил у ФБР данные о количестве кибератак, проведённых Россией, Китаем и Северной Кореей. Скотт выступил с таким обращением из-за хакерской атаки на больницу Tampa General, которая произошла в мае этого года в штате Флорида.

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#китай
#данные
#биология
#страны
#искусственный интеллект
#хакеры
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На Украине признали невозможность отказаться от помощи Запада
Глава минфина Марченко: Украина не сможет отказаться от внешней помощи
17 октября 2023, 15:27

Фото: РИА Новости / Стрингер

Украина не в состоянии отказаться от внешней финансовой помощи и самостоятельно пополнять бюджет страны. Такое заявление сделал глава министерства финансов Украины Сергей Марченко в беседе с изданием «Укринформ».
Как заявляет глава украинского Минфина, Киев не сможет изменить налоговую политику, а способов увеличения доходов сейчас практически нет.  По словам Марченко, правительство Украины работает над разными мерами обеспечения поступлений в бюджет, в том числе введением акцизов, но на это может уйти много времени. Министр финансов также заявил, что ведомство рассматривает введение акцизов и легализацию игорного бизнеса.

«Я скажу откровенно, даже если мы решим все эти наши внутренние проблемы, это не позволит нам перекрыть потребности во внешнем финансировании», — признался Марченко.
Марченко подытожил, что даже если российско-украинский конфликт закончится завтра, то страна не сможет «радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки».

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#конфликт
#бюджет
#правительство
#украина
#страны
#министр
#заявление
#киев
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Захарова прокомментировала резолюцию ПАСЕ по президентским срокам Путина
Захарова: Принятая резолюция ПАСЕ свидетельствует о деградации Совета Европы
17 октября 2023, 15:08

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая касается сроков президентства Владимира Путина свидетельствует о о деградации Совета Европы. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

В голосовании участвовали 43 члена Генеральной Ассамблеи, что составляет менее 15% от ее состава.

«Принимаемые в Страсбурге русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации Совета Европы и в целом политического класса в странах «коллективного Запада», — рассказала Захарова.
Она также отметила, что такие действия являются частью информационной войны США и Евросоюза.

Как считает Захарова, антироссийские призывы, которые содержит резолюция, демонстрируют «уровень политической культуры» авторов этого документа.

Ранее Захарова рассказала, к чему могут привести действия США на Ближнем Востоке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мид
#документы
#мария захарова
#новости
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Запад преподнёс Путину неожиданный подарок
ABC: Отвлечение внимания Запада с Украины на Израиль сыграет на руку Путину
17 октября 2023, 14:46

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Эскалация палестино-израильского конфликта может сыграть на руку России, поскольку все внимание Запада переключилось с Украины на Израиль, пишет ABC.
«Получая финансирование от НАТО, Украина просто сохраняет безвыходную ситуацию на поле боя. Зная точку зрения сторонников Трампа на Украину, которую они неоднократно высказывали, Путин понимает: даже если просто сидеть и ничего не делать, его государство все равно может расшириться», - прокомментировали ситуацию в ABC.

При этом, как отметил автор статьи, главной проигравшей стороной в конфликте на Ближнем Востоке станет именно Украина, поскольку без западной поддержки часы Вооруженных сил Украины, можно сказать, сочтены. 

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#финансирование
#государство
#нато
#израиль
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«Поздно проснулись»: Россия выходит из договора о ядерных испытаниях
Госдума приняла в I чтении законопроект о дератификации ДВЗЯИ, что это значит
17 октября 2023, 14:41

Фото: IStock/Arseniy45

17 октября Госдума приняла в 1-м чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Законопроект был подготовлен по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Редакция «Радио 1» расскажет, что предусматривает договор, что означает его отзыв и как на это решение отреагировали в ООН.

Договор о запрете испытаний ядерного оружия


Договор о запрете проведения ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Соглашение было всеобъемлющим, однако ряд стран, в том числе США, договор не ратифицировали, в отличие от России, которая утвердила его в 2000 году.  Присоединиться к соглашению могут все желающие страны на добровольной основе. Аналогичные правила действуют и для выхода из договора. В настоящее время к ДВЗЯИ присоединились 187 государств, ратифицировали соглашение 178. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.


ДВЗЯИ: проблемы с ратификацией


Чтобы договор стал действовать, его должны ратифицировать  44 страны, имеющие ядерное оружие или возможность его создания. Договор ратифицировали 36 стран. Из оставшихся восьми государств договор подписали: Индия, КНДР и Пакистан, подписали, но не ратифицировали пять: Иран, Израиль, Египет, Китай, США. 

Наряду с этим, страны придерживаются запрета на проведение ядерных испытаний и не проводят тестирование оружия в военных или мирных целях. Однако Израиль стал единственным государством, которое не объявило о моратории на проведение ядерных тестирований.

 

США попросили Госдуму не отзывать ратификацию ДВЗЯИ

 
На фоне подготовки Россией закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ, к депутатам Госдумы обратился один из представителей ООН, который призвал не принимать соответствующее решение, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил внимание на то, что с момента подписания договора, международная организация не обращала на этот факт внимание 23 года, но стоило России принять решение об отзыве ратификации, как ООН обратилась с призывами передумать. Володин назвал подобные действия цинизмом и демонстрацией двойных стандартов.

«23 года они не ратифицировали этот документ, а вчера проснулись и вспомнили о депутатах Государственной Думы. Им надо уходить в отставку с такой ответственностью», — заявил Володин. 

По его словам, чтобы укрепить и приблизить момент вступления соглашения в силу, странам нужно принять решение о его ратификации и найти способы, при которых это же сделает американский сенат.

Россия отзывает ратификацию договора ДВЗЯИ: что означает 


Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что РФ продолжит действовать в рамках договора, несмотря на отзыв ратификации.

По его словам, Россия не отзывает свою подпись под договором и продолжит действовать в его рамках, как это делают на протяжении 23 лет США. Рябков подчеркнул, что решение об отзыве ратификации обусловлено тем, что Россия намерена восстановить политический паритет США, что послужит им и другим государствам «сигналом».  

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#сша
#россия
#оружие
#соглашения
#испытания
#вячеслав володин
#новости
#ядерное оружие
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Госдума в I чтении одобрила проект, уточняющий закон о выборах президента
17 октября 2023, 14:37

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект об уточнении положения закона «О выборах президента Российской Федерации», внесенный главами комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Напомним, что решение о дате выборов Совет Федерации РФ должен принять в декабре текущего года.

«С учетом таких сроков и необходимостью уточнения ряда законодательных норм, мы предлагаем заранее внести поправки в закон о президентских выборах. Эти поправки носят юридико-технический характер, никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве они не предусматривают», – пояснил законопроект Крашенинников.
Предварительно, выборы президента России должны состояться в марте 2024 года. 

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, однако если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.

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#выборы
#санкции
#владимир путин
#закон
#законопроект
#поправки
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«Самоуверенность, хамство и коррупция»: Украинская журналистка точно описала Зеленского
Украинская журналистка: Самоуверенность и хамство Зеленского раздражает Запад
17 октября 2023, 14:35

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Самоуверенность, хамство и отсутствие профессионализма президента Украины Владимира Зеленского продолжает выводить из себя западных партнеров, написала украинская журналистка Юлия Самаева в статье для «Зеркало недели».
«Самоуверенное поведение, которое в начале большой войны позволяло ему (Зеленскому) удерживать внимание мира, уже не вызывает ничего, кроме возмущения. Хамство раздражает. Коррупция, о которой в США знают даже больше нас, откровенно бесит. Как и кадровая политика, в которой основной и единственный критерий - лояльность, а профессиональные качества вообще не принимаются во внимание», - прокомментировала ситуацию Самаева.

Напомним, ранее в программе «Москва. Кремль. Путин» показали кадры беседы министра иностранных дел с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Сергей Лавров привёл цитату сенатора Дианы Шошоакэ из Румынии. Она призвала не дать Зеленскому выступить в румынском парламенте.

«Он (Зеленский) достал, конечно, всех», - отметил Сергей Лавров.   

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#владимир зеленский
#украина
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