Египетские танки скопились около КПП «Рафах» на границе с сектором Газа

Глава израильского мемориального центра «Яд Ва-шем» Дани Даян на своей странице в соцсети X резко осудил поступок постпреда страны при ООН Гилада Эрдана, который надел жёлтую звезду на заседании Совета безопасности Организации в знак протеста против позиции СБ по конфликту между Израилем и Палестиной.