Египетские танки скопились около КПП «Рафах» на границе с сектором Газа

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Египетские власти разместили большое количество танков и другой бронетехники около контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом 1 ноября сообщает израильская газета Times of Israel.
Контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и Египта откроют в среду, 1 ноября. Через него будет осуществляться эвакуация раненных и пострадавших палестинцев из сектора Газа в Египет.
Напомним, что сегодня КПП «Рафах» открыли для прохода 80 грузовиков с гуманитарным грузом, которые следовали в сектор Газа. Отмечалось, что это крупнейшая поставка продовольствия, воды и медикаментов с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
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Артем Путинцев