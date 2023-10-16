Египетский пловец Элараби рассказал об угрозах из-за поддержки Палестины

Фото: istockphoto/Jacob Ammentorp Lund
Известный пловец из Египта рассказал об угрозах и нападках, которым подвергается он и его семья из-за того, что открыто высказываются в поддержку Палестины. По словам спортсмена, последняя неделя стала самой тревожной в его жизни.
Элараби отметил, что ему сейчас очень тяжело в моральном плане, потому что он испытывает постоянное давление. В беседе с изданием Swim Swam.Пловец рассказал, что ему неоднократно угрожали в социальных сетях и лично. Постоянные нападки доставили много тревожных минут ему самому и его близким.
Египетский спортсмен добавил, что никогда не думал, что открытая поддержка своих единоверцев может стать причиной такого террора. Сейчас он задумался о том, чтобы обратиться в правоохранительные органы за защитой.
Накануне, 15 октября, пловец выиграл этап Кубка мира, проходивший в Афинах, на дистанции 50 метров баттерфляем. Незадолго до этого он опубликовал в социальных сетях пост, в котором выразил поддержку Палестине в конфликте с Израилем.
Читайте также:
В Германии сторонники ХАМАС массово уничтожают израильские флаги
Саудовский принц бен Сальман заставил Блинкена всю ночь ждать встречи
Байден: ХАМАС должен быть уничтожен
«Ложась спать, я и моя семья не знаем точно, не вломиться ли кто-то в наш дом ночью», — говорит Элараби.
Накануне, 15 октября, пловец выиграл этап Кубка мира, проходивший в Афинах, на дистанции 50 метров баттерфляем. Незадолго до этого он опубликовал в социальных сетях пост, в котором выразил поддержку Палестине в конфликте с Израилем.
Читайте также:
В Германии сторонники ХАМАС массово уничтожают израильские флаги
Саудовский принц бен Сальман заставил Блинкена всю ночь ждать встречи
Байден: ХАМАС должен быть уничтожен
Александр Бойцов