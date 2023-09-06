ЕК намерена «обеспечить большую узнаваемость бренда ЕС» в Индии

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Еврокомиссия заявила о начале программы стратегической коммуникации ЕС — Индия, на которую выделят €1 млн.
Целью программы является улучшение знаний и впечатлений о Евросоюзе среди населения Индии.
Также стало известно, что глава Госдепа США Энтони Блинкен в Киеве намерен объявить о выделении Украине более $1 млрд.
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«Коммуникационная деятельность будет направлена на обеспечение большей узнаваемости бренда ЕС среди широкой общественности в качестве ключевого участника в том, что касается национального развития Индии и её международных или региональных амбиций», — приводит RT текст соответствующего документа.
«Энтони Блинкен объявит о новом финансировании Украины на сумму более $1 млрд в рамках визита в Киев, пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Госдепа», — приводят argumenti.ru со соответствующую публикацию RT.
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Мелисса Тимофеева