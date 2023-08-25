ЕК намерена «помочь» Боснии и Герцеговине подготовить кадры соцсферы

Фото: istockphoto.com/VanderWolf-Images
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству намерен способствовать «укреплению кадрового потенциала» центров социальной работы в Боснии и Герцеговине.
На эти цели Еврокомиссия намерена выделить €1 млн.
Как передаёт RT, для реализации гранта планируется провести «тщательную разработку и планирование» экономических и социальных стратегий, что расширит доступ граждан к государственным услугам и способствует нахождению работы.
Отмечается, что реализовать программу планируется за три года.
До этого президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что страна поставит военную технику Украине на сумму около €94 млн.
Читайте также:
В Минфине ФРГ предложили выделять по 5 млрд евро в год на военную помощь Украине
США намерены провести семинары по гражданской активности в Сербии
Великобритания выделит Украине $245 млн для закупки ядерного топлива
Как передаёт RT, для реализации гранта планируется провести «тщательную разработку и планирование» экономических и социальных стратегий, что расширит доступ граждан к государственным услугам и способствует нахождению работы.
До этого президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что страна поставит военную технику Украине на сумму около €94 млн.
«Это будет 18-я поставка военной техники на Украину. Замена оборонной техники, содержащейся в этом пакете, обойдётся Финляндии примерно в €94 млн. Совокупная стоимость всех поставленных на данный момент пакетов военной техники составляет около €1,3 млрд», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости сообщение Минобороны страны.
Читайте также:
В Минфине ФРГ предложили выделять по 5 млрд евро в год на военную помощь Украине
США намерены провести семинары по гражданской активности в Сербии
Великобритания выделит Украине $245 млн для закупки ядерного топлива
Мелисса Тимофеева