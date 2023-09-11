ЕК намерена помочь Сербии в переговорах о вступлении в ЕС

Фото: istockphoto.com/VanderWolf-Images
Еврокомиссия намерена оказать помощь Сербии в «эффективных переговорах» о вступлении в Евросоюз.
Отмечается, что для этого планируется создать в Сербии консультационного центра по вопросам политики и права, на что выделят €3 млн.
При этом, реализовать проект планируется в течение 2,5 лет.
До этого в ЕК разъяснили процедуру ввоза личных предметов в Евросоюз из России. Специалисты подчеркнули, что решение о возможной конфискации принимается самими государствами-членами. Как передают argumenti.ru, европейские страны могут вообще не применять меры конфискации в отношении личных вещей российских туристов, въезжающих на их территорию.
Читайте также:
Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинцами из-за сокращения помощи
Россия предложила безвизовый режим нескольким странам
В Нидерландах заявили о победе России в конфликте с США и НАТО
«Общая цель проекта — помогать сербским властям эффективно проводить переговоры о вступлении в ЕС, а также успешно распоряжаться помощью в том, что касается процесса интеграции в ЕС и подготовки ко вступлению в ЕС», — приводит RT текст соответствующего документа.
До этого в ЕК разъяснили процедуру ввоза личных предметов в Евросоюз из России. Специалисты подчеркнули, что решение о возможной конфискации принимается самими государствами-членами. Как передают argumenti.ru, европейские страны могут вообще не применять меры конфискации в отношении личных вещей российских туристов, въезжающих на их территорию.
Читайте также:
Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинцами из-за сокращения помощи
Россия предложила безвизовый режим нескольким странам
В Нидерландах заявили о победе России в конфликте с США и НАТО
Мелисса Тимофеева