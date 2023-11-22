ЕК намерена «укрепить демократии участия» на Западных Балканах и в Турции

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Еврокомиссия объявила о программе для Западных Балкан и Турции, которая должна способствовать активному участию гражданского общества и СМИ в принятии политических решений.
По задумке авторов проекта, программа позволит странам приблизиться к стандартам ЕС. На неё планируется потратить в общей сложности €14,4 млн.
А до этого сообщалось, что Евросоюз передал Украине ноябрьский транш финансовой помощи в размере €1,5 млрд. Как передают argumenti.ru, такую информацию в своих соцсетях подтвердила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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«Укрепление потенциала организацией гражданского общества и возможностей их участия в принятии политических решений и решений по различным тематическим областям, включая те, которые рассматриваются в Экономическом и инвестиционном плане для Западных Балкан», — приводит RT текст соответствующего документа.
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Мелисса Тимофеева