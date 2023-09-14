ЕК поможет «усилить» роль гражданского общества в Косове

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Еврокомиссия намерена способствовать «усилению» потенциала организаций гражданского общества в Косове для увеличения их влияния на реформы госсектора.
«Глобальная цель этого конкурса заявок — укрепление потенциала организаций гражданского общества в Косове, поддержка их роли как компетентных, прозрачных, эффективных и подотчётных субъектов гражданского общества», — приводит RT текст соответствующего документа.
Вместе с тем ЕК планирует приобрести партнёров в регионе, которые бы разделяли ценности Евросоюза.
«ЕС готов принять меры в отношении КНДР, если она предоставит военную помощь России, заявили в Еврокомиссии», — приводят argumenti.ru сообщение ТАСС.
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