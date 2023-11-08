ЕК порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Фото: iStock/artJazz
Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза, об этом сообщается на официальном сайте Европейской комиссии.
«Комиссия рекомендует Совету начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией», - сообщается в тексте документа.
В заявлении Еврокомиссии также указано, что процесс переговоров можно начинать, поскольку Киев и Кишенёв выполнили достаточное количество необходимых реформ на территории своих государств.
Читайте также:
МИД Польши: Киеву не стоит мечтать о Евросоюзе без эксгумации останков поляков
Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза предоставить статус кандидата Грузии
JW: Перспектива вступления Украины в ЕС станет для страны утешением
Евгения Парфентьева