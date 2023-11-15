ЕК предложила в рамках нового пакета ввести санкции против 120 физлиц и юрлиц

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Еврокомиссия и верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель предложили в рамках 12-го пакета ввести санкции в отношении 120 физических и юридических лиц, Причиной называется их роль в «подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины».
В офисе главы европейской дипломатии Борреля подчеркнули, что Еврокомиссия предложила новые экспортные и импортные ограничения в отношении России. Также будут приняты меры по ужесточению контроля за ценами на российскую нефть и по препятствованию обходу антироссийских санкций.
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Александр Бойцов