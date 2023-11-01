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ЕК призвала к началу переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Politico: ЕК призвала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
01 ноября 2023, 12:20
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Еврокомиссия (ЕК) порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщает газета Politico.
Уточняется, что 8 ноября ЕК опубликует отчёт о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС. Там же будет размещена рекомендация о начале переговоров по Украине и Молдавии.

При этом, издание пишет, что для начала переговоров необходимо будет принять несколько условий: создание независимой судебной системы, защита прав меньшинств и реализация мер, направленных против коррупции.


Также Politico привела слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, сказанные ей в ходе брифинга. Глава МИД утверждает, что ни для одной страны, которая желает вступить в Евросоюз, не может быть быстрого пути.

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#украина
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Профессор и кикбоксер: назначен новый глава Вологодской области, что с бывшим губернатором
Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области
01 ноября 2023, 12:41

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

31 октября указом президента России Владимира Путина, исполняющим обязанности главы Вологодской области назначен политик Георгий Филимонов. Редакция «Радио 1» расскажет, почему ушел в отставку прежний губернатор, и какие планы по развитию региона озвучил новый глава.

Губернатор Георгий Филимонов: биография


Георгий Филимонов родился в 1980 году в Череповце. Его отец был депутатом городской думы и руководил Центром боевых искусств. В 2019 году Филимонов-старший был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом Почета. 
Сын Филимонова получал образование в Москве. В 2003 году он окончил факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (РУДН), затем поступил в аспирантуру Института США и Канады, где защитил кандидатскую диссертацию.

Георгий Филимонов владеет несколькими иностранными языками. Он в совершенстве знает английский, французский, испанский и итальянский языки. Филимонов является автором нескольких книг по внешней политике США, доктором политических наук, членом Академии военных наук.

Кроме того, Филимонов преуспел в спорте. Он неоднократно выигрывал чемпионаты России по кикбоксингу, одерживал победу на российских и международных турнирах по боевым искусствам.

С 2005 по 2009 годы Филимонов занимал должность советника Управления по внешней политике в администрации президента России и принимал участие в подготовке саммита G8 в 2006 году, за что был удостоен благодарности главы государства.

В 2021 году Филимонов занимал пост зампреда правительства Московской области. Он курировал работу лесного комплекса, сельского хозяйства и контролировал потребительский рынок.   

Президент РФ назначил врио губернатора Вологодской области


Георгий Филимонов назначен исполняющим обязанности главы Вологодской области указом президента России Владимира Путина. Ранее пост губернатора занимал Олег Кувшинников. Он был главой региона с 2011 года, однако объявил о решении уйти в отставку по собственному желанию.

Глава государства провел личную встречу с прежним губернатором региона и Григорием Филимоновым. Владимир Путин поблагодарил Кувшинникова за проделанную работу. Он отметил преображение региона и развитие промышленности.
В свою очередь, Кувшинников заявил, что готов продолжать работу на благо жителей Вологды и изъявил желание занять любую позицию, на которой это будет возможно сделать.

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Президент России также обратится к назначенному губернатору Григорию Филимонову. Он пожелал ему успехов в работе на новом посту и выразил надежду на то, что прежние темпы развития Вологодской области будут сохранены и регион продолжит развиваться. 

Филимонов поблагодарил президента за оказанное доверие и сообщил о своих целях на посту губернатора Вологодской области. Он заявил о том, что хотел бы принести в регион лучшие практики Московской области. Филимонов пояснил, что намерен создавать комфортную городскую среду в регионе, развивать местные бренды, вкладываться в агропромышленный комплекс.

Президент России одобрил намерения Филимонова и заявил, что Вологодская область будет включена в программы, которые реализует правительство. Это позволит найти ресурсы для осуществления задуманных планов. Владимир Путин добавил, что хотел бы увидеть нынешнего руководителя региона и прежнего главу работающими  в тандеме.
 
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Путин проводит встречу с главой Вологодской области Кувшинниковым и Филимоновым
#губернатор
#владимир путин
#президент
#правительство
#регион
#георгий филимонов
#рф
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Дипломаты обсуждают эвакуацию ещё тысячи иностранцев через КПП «Рафах»
FT: дипломаты обсуждают возможность пропуска ещё тысячи человек через «Рафах»
01 ноября 2023, 11:57

Фото: iStock/Gilnature

Дипломаты обсуждают возможность эвакуации ещё тысячи человек из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах». Об этом сообщает издание Financial Times.
Ранее сообщалось, что Египет открыл КПП «Рафах» для пропуска людей из Газы. Первые иностранцы уже начали пересекать границу. Отмечалось, что в общей сложности в среду, 1 ноября, покинуть сектор Газа смогут 500 иностранцев. Также в настоящее время происходит эвакуация раненых палестинцев и жителей с двойным гражданством.

Дипломаты приступили к обсуждению пропуска ещё тысячи иностранных граждан через КПП на границе Газы и Египта. Планируется продолжить эвакуацию завтра, 2 ноября. 

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#сектор газа
#египет
#эвакуация
#иностранцы
#дипломат
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Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал визит Макрона в Казахстан как исторический
01 ноября 2023, 11:53

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит французского лидера Эммануэля Макрона в Астану историческим. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Макрон начал свою поездку по странам Средней Азии с визита в Казахстан, куда он прибыл утром 1 ноября. Главы двух государств провели встречу в узком формате. Во время переговоров основное внимание было уделено укреплению политического взаимодействия, а также расширению торгово-экономического сотрудничества в инвестиционной и энергетической сферах.

Токаев отметил, что сотрудничество Франции и Казахстана динамично развивается, однако ему необходимо придать дополнительный импульс. Он также выразил уверенность в продуктивности предстоящих переговоров.

В свою очередь Макрон назвал Францию ключевым и надежным партнером Казахстана в Евросоюзе. Французский лидер также добавил, что его страна является одним из основных инвесторов в экономику республики. В целом он дал высокую оценку отношениям между двумя странами.

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#казахстан
#сотрудничество
#лидер
#макрон
#франция
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«Кладбище детей»: Израиль ударил по лагерю, в войну вступила еще одна страна
ЦАХАЛ признался в обстреле лагеря беженцев, объяснив это трагедией войны
01 ноября 2023, 11:37

Фото: istock/Nancy Anderson

Израиль продолжает наносить удары по территории сектора Газа. Массированному обстрелу подвергся лагерь с беженцами, в котором укрывались женщины и дети. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне конфликта, и о том, какая страна присоединилась к войне с Израилем.

Йемен объявил войну Израилю


Об объявлении войны Израилю заявил официальный представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари. Он сообщил, что ВС Йемена начинают проведение военной операции против Израиля. Сари выразил уверенность в том, что ракеты хуситов «превзойдут американские и израильские системы». Целью операции станет оказание поддержки «угнетенному народу в Газе». 

О начале военных действий в Израиле также сообщил бригадный генерал Йемена Бин Амер. Он пояснил, что запуск ракет по израильским территориям и вступление государства в конфликт на Ближнем Востоке было принято по воле народа.


Какие страны присоединились к конфликту на Ближнем Востоке 


Пресс-служба иранского президента Эбрахима Раиси сообщила, что Израиль пересек красные линии. В ведомстве подчеркнули, что несмотря на призывы США не принимать участия в палестино-израильском конфликте, Вашингтон сам поддерживает Израиль. Иранская сторона заявила, что против Америки откроется отдельный фронт, если поддержка Израиля не прекратится.

В конфликт на Ближнем Востоке Иран оказался втянут, после того, как армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар с применением фосфорных снарядов по поселениям на юге страны.

Вооруженные силы Саудовской Аравии были вынуждены привести в состояние готовности свою армию после того, как произошло военное столкновение израильской армии с йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», которых поддерживает Иран.

Израиль штурмует сектор Газа с пяти направлений


Израильские военные начали штурм анклава одновременно с пяти направлений, об этом сообщает издание Al Arabiya. Самые жестокие столкновения происходят на севере сектора Газа. Кроме наземного вторжения, ЦАХАЛ атакует с воздуха с помощью артиллерии.

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Израиль обстрелял лагерь беженцев в Газе


Представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт сообщил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа. Военнослужащий заявил, что целью израильской армии был командир палестинского движения ХАМАС, который находился среди мирных жителей. В Палестине сообщили, что в результате атаки, более 150 человек получили ранения, 50 погибли. Многочисленные жертвы среди гражданского населения представитель ЦАХАЛа назвал «трагедией войны». ООН прежде окрестила анклав «кладбищем детей» из-за множества погибших. 

Члены палестинской группировки назвали удар по лагерю «отвратительной бойней» и разместили видеозапись, на которой видно, как спасатели извлекают из завалов разрушенного здания раненых и погибших, среди которых есть дети. В ответ на массированный обстрел лагеря, в котором укрывались беженцы, члены палестинской группировки объявили о запуске ракет по Тель-Авиву.

ХАМАС разрешил ряду граждан покинуть сектор Газа


Палестинская группировка ХАМАС разместила список лиц, которые могут покинуть территорию сектора Газа. Пропуск граждан будет осуществляться через контрольно-пропускной пункт «Рафах». В числе лиц, которые смогут выехать из анклава, граждане Болгарии, Японии, Австрии, Индонезии и Иордании, Чехии, Финляндии, Австралии. Россиян в списке нет. 

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#беженцы
#обстрел
#ракеты
#палестина
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Захарова: Москва ответит на действия Болгарии в отношении российского журналиста
01 ноября 2023, 11:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

МИД Болгарии без объяснения причин лишил аккредитации собственного корреспондента «Российской газеты» Александра Гацика и предупредил его о предстоящей экстрадиции. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа враждебные действия Софии.
В своем телеграм-канале дипломат назвала вызывающее заявление болгарского МИДа «черной меткой», которую он вручил российскому журналисту. Она назвала эти действия очередным противоправным шагом, предпринятым натовцами в отношении представителей российских СМИ, которых они преследуют с маниакальной настойчивостью.

Представитель российского МИД подчеркнула, что подобные недружественные действия Болгарии не останутся без ответа.

«Будем принимать ответные меры», — написала Захарова.

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#болгария
#журналист
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«Хрен вам, а не деньги!»: Медведев ответил главе Carlsberg на слова о краже бизнеса
Медведев поблагодарил Carlsberg за невольное спонсирование спецоперации
01 ноября 2023, 11:22

Фото: iStock/Carlsberg

Пивоваренная компания Carlsberg, передав свой российский бизнес другим людям, начала невольно спонсировать спецоперацию на Украине. Об этом в своём Telegram-канале написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Днём ранее генеральный директор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что Россия якобы украла российский бизнес группы. Речь шла о компании «Балтика», которая по указу президента РФ Владимира Путина перешла во временное управление Росимуществу. 

Медведев, комментируя это заявление, сказал, что бы рад увидеть такую реакцию. По его словам, владельцы компании, настроенные против России, столкнулись с неприятными для себя последствиями такой позиции. 

«Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!» – написал политик.

Также Медведев выразил благодарность Carlsberg Group за вклад в российское оружие, которое используется в зоне проведения спецоперации.

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#бизнес
#россия
#пиво
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Египет открыл КПП «Рафах» для приёма раненых палестинцев и иностранцев
01 ноября 2023, 11:09

Фото: iStock/Diy1

Правительство Египта сообщило об открытии терминала КПП «Рафах» для эвакуации порядка 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Отмечается, что началась эвакуация раненых палестинцев, лиц с двойным гражданством, а также иностранцев.

Ранее сообщалось, что эвакуация этих категорий граждан временно застопорилась из-за спора между ХАМАС и Египтом о месте расположения наблюдателей из Организации Объединённых Наций (ООН), которые производят пропуск людей.

Также накануне через КПП «Рафах» прошли 80 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Отмечалось, что это самая крупная поставка воды, еды и лекарств с начала эскалации конфликта. 

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#египет
#палестина
#израиль
#иностранцы
#эвакуация
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Немецкий бизнесмен Дотком: Украина стала «чёрной дырой для западных денег»
Немецкий бизнесмен Дотком: США и ЕС впустую тратят деньги и оружие на Украине
01 ноября 2023, 10:58

Фото: iStock/Andrii Atanov

Запад напрасно снабжает Украину вооружением и финансирует страну, поскольку Россия может в любой момент одолеть ВСУ. Об этом в соцсети X написал немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Он отметил, что США и ЕС вместе с НАТО сделались посмешищем, оказывая бессмысленную многомиллиардную помощь Украине. Страна фактически стала «чёрной дырой для западных денег». 

Дотком добавил, что в планах у Запада продолжать финансирование Украины, несмотря на очевидный провал ВСУ.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал главное условие для победы России над Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#сша
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#финансирование
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#всу
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В Италии заявили об усталости Запада от Украины
Премьер-министр Италии Мелони рассказала пранкерам, что Запад устал от Украины
01 ноября 2023, 10:54

Фото: istock / Photoboyko

Западные государства уже устали от украинского конфликта. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Они представились высокопоставленным африканским чиновником.

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — сказала Мелони.
Мелони обратила внимание на то, что будет сложно найти выход из положения, который устроил бы обе стороны и не нарушил международное право. Она заявила, что конфликт может растянуться на много лет, если сейчас не найти решение.

Кроме того, во время общения с «африканским чиновником» она заявила, что контрнаступление ВСУ фактически ничего не изменило. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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