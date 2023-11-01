ЕК призвала к началу переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщает газета Politico.
Уточняется, что 8 ноября ЕК опубликует отчёт о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС. Там же будет размещена рекомендация о начале переговоров по Украине и Молдавии.
При этом, издание пишет, что для начала переговоров необходимо будет принять несколько условий: создание независимой судебной системы, защита прав меньшинств и реализация мер, направленных против коррупции.
Также Politico привела слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, сказанные ей в ходе брифинга. Глава МИД утверждает, что ни для одной страны, которая желает вступить в Евросоюз, не может быть быстрого пути.
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При этом, издание пишет, что для начала переговоров необходимо будет принять несколько условий: создание независимой судебной системы, защита прав меньшинств и реализация мер, направленных против коррупции.
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Анастасия Чинкова