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ЕК профинансирует усиленный контроль за бюджетом ЕС в Сербии

09 октября 2023, 13:55
Фото: istockphoto.com/keremberk

Фото: istockphoto.com/keremberk

Еврокомиссия намерена профинансировать укрепление аудиторской системы в Сербии на этапе подготовки страны к вступлению в Евросоюз из-за высокой сменяемости кадров, которые контролируют помощь ЕС.
Отмечается, что на проект потратят €250 тыс., а длиться он должен в течение восьми месяцев.

«Проект способствует укреплению потенциала институтов Республики Сербия для обеспечения подотчётного и эффективного управления помощью на этапе подготовки к вступлению в Евросоюз», — приводит RT текст соответствующего документа.


А президент США Джо Байден намерен запросить крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине. Объём этого пакета может составить порядка $100 млрд, этих средств Киеву должно хватить до 2025 года. Сейчас детали прорабатываются. Американские чиновники определяют, какие именно вооружения могут быть предоставлены Украине.

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#проект
#евросоюз
#сербия
#джо помощь
#политика
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В израильском Сдероте сотни семей русскоязычных израильтян оказались без еды
09 октября 2023, 14:35

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В городе Сдерот в блокаде без еды остались 360 русскоязычных израильских семей.
«МК» пишет, что репатриантов никто не эвакуирует. Их призывы о помощи распространяют в социальных сетях.
 
Людям приказано не выходить из домов из-за продолжающейся  перестрелки с бойцами ХАМАСа. 

Ранее сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.

Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек.

Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.

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#израиль
#семья
#новости
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В Евросоюзе оценили влияние конфликта в Израиле на помощь Украине
В ЕК заявили, что события в Израиле не повлияют на помощь Евросоюза Украине
09 октября 2023, 14:29

Фото: istock / artJazz

События в Израиле не повлияют на помощь Украине от Европейского союза. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

«Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС», — заявил Мамер.
Представитель Еврокомиссии заверяет, что в этом нет сомнения. При этом Мамер не исключил, что в ходе встречи во вторник, 10 октября, будет подниматься вопрос возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке и влияние на ситуацию вокруг Украины.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#помощь
#операция
#армия
#министр
#ес
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Гейт: ЛАГ ценит позицию России по палестино-израильскому конфликту
09 октября 2023, 14:25

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Лига арабских государств (ЛАГ) ценит российскую позицию по урегулированию палестино-израильскому конфликту, об этом заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт, по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Он также напомнил, что Россия и ЛАГ (Лига арабских государств) заявили о неприемлемости любого насилия, взятия в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.

«ЛАГ занимает логичную и сбалансированную позицию (по израильско-палестинскому конфликту), которую также заняла и Россия с первых дней конфликта, который в последние дни разгорелся сильнее. Также мы узнали о результатах вчерашних переговоров в СБ ООН. Мы благодарим российскую сторону за ту позицию, которую она занимает по этому вопросу, и ценим ее», - прокомментировал ситуацию Гейт. 

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#россия
#израиль
#армия
#сергей лавров
#операции
#мид рф
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В Кремле прокомментировали возможность возвращения россиян из Израиля
Песков заявил, что РФ не угрожает своим гражданам, желающим вернуться из Израиля
09 октября 2023, 14:17

Фото: istock / Diy1

Гражданам России, желающим вернуться из Израиля после обострения палестино-израильского конфликта, государство не угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Граждане России живут во многих странах мира. И Россия — это их Родина. Как Родина может угрожать?» — сказал он, отвечая на вопрос о возвращении россиян из Израиля обратно в Россию.
Песков не стал комментировать уточняющий вопрос про возвращение Анатолия Чубайса или Аркадия Воложа, сказав что речь идет про всех граждан.

Ранее пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что Москва сейчас обеспокоена ситуацией вокруг Израиля и считает, что ее необходимо как можно быстрее вывести в мирное русло.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#москва
#россия
#операция
#министр
#дмитрий песков
#государство
#новости
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TI: Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа
09 октября 2023, 14:14

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Власти Израиля поручили немедленно перекрыть поставки воды в сектор Газа, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац в интервью для The Times of Israel.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде Газы. Туда не будет поступать продовольствие, электроэнергия и газ. По его словам, армия Израиля действует с «людьми-животными», поэтому отвечает соответствующе.

В настоящий момент министр энергетики министр энергетики Исраэль Кац поручил немедленно перекрыть поставки воды в сектор Газа. 

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#израиль
#оружие
#армия
#политика
#продовольствие
#министр
#операции
#электроэнергия
#поставки
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Лавров: Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь
09 октября 2023, 14:03

Фото: kremlin.ru

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа.  Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.  Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Сергей Лавров отметил, что Россия будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать. 

Он также заявил, что Россия и ЛАГ (Лига арабских государств) заявили о неприемлемости любого насилия, взятия в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.

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#израиль
#армия
#операции
#сергей лавров
#мид рф
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Лавров прокомментировал позицию Запада по конфликту Израиля и Палестины
Лавров: позиция Запада по израильско-палестинскому конфликту вызывает вопросы
09 октября 2023, 13:57

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ рассчитывает на то, что Запад будет призывать к прекращению боевых действий в конфликте Израиля и Палестины.
Лавров добавил, что на данный момент позиция Запада вызывает вопросы. 

Ранее министр иностранных дел РФ сообщил, что обострение конфликта Израиля и Палестины свидетельствует о том, что нынешний статус-кво в регионе нежизнеспособен. 

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме прогремели взрывы. В городах работают сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах.

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#взрывы
#министр
#лавров
#рф
#израиль
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В Кремле прокомментировали идею Кадырова перенести президентские выборы
Кремль исходит из слов Путина о необходимости проведения выборов в ходе СВО
09 октября 2023, 13:51

Фото: istock / bizoo_n

Кремль ориентируется на слова Президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения выборов во время проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об идее главы Чеченской республики Рамзана Кадырова об отказе от выборной кампании из-за СВО, его слова передает ТАСС.

«Мы исходим из заявлений президента Путина, которые он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию, где он как раз говорил о парламентских и президентских выборах в ходе специальной военной операции. И президент акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, конституции, соответственно, проведения этих выборов. Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся», — прокомментировал Песков инициативу Кадырова.
Песков также добавил, что, помимо слов президента, они ориентируются на соблюдении всех требований Конституции.

Напоминаем, что Владимир Путин пока не говорил о своем участие на выборах президента в 2024 году. Выборы должны состояться в марте 2024 года, окончательную дату проведения Совет Федерации должен объявить в конце этого года.

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#владимир путин
#президент
#кремль
#дмитрий песков
#операции
#сво
#рф
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В США забили тревогу из-за последствий помощи Украине
NYT: Израиль может недосчитаться боеприпасов из-за помощи США Украине
09 октября 2023, 13:43

Фото: iStock/bbsferrari

Пентагон с разрешения Иерусалима передавал украинским войскам боеприпасы, которые хранятся на американских военных складах на его территории, что может привести к нехватке вооружений в случае затяжного ближневосточного конфликта. Об этом сообщает The New York Times.
Сообщается, что Вашингтон брал для Украины снаряды 155 мм калибра из запасов Израиля. По мнению аналитиков, Израиль не стал бы использовать их в противостоянии с ХАМАС.

В материале издания говорится, что при условии расширения военных действий на Ближнем Востоке, количество запасов, которое осталось в складах, может стать серьезной проблемой.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#израиль
#лавров
#рф
#сша
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