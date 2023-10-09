ЕК профинансирует усиленный контроль за бюджетом ЕС в Сербии

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Еврокомиссия намерена профинансировать укрепление аудиторской системы в Сербии на этапе подготовки страны к вступлению в Евросоюз из-за высокой сменяемости кадров, которые контролируют помощь ЕС.
Отмечается, что на проект потратят €250 тыс., а длиться он должен в течение восьми месяцев.
А президент США Джо Байден намерен запросить крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине. Объём этого пакета может составить порядка $100 млрд, этих средств Киеву должно хватить до 2025 года. Сейчас детали прорабатываются. Американские чиновники определяют, какие именно вооружения могут быть предоставлены Украине.
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«Проект способствует укреплению потенциала институтов Республики Сербия для обеспечения подотчётного и эффективного управления помощью на этапе подготовки к вступлению в Евросоюз», — приводит RT текст соответствующего документа.
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Мелисса Тимофеева