ЕК разрешила не конфисковать личные вещи российских туристов, въезжающих в ЕС

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Представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри сообщил, что в Европейской комиссии заявили, что страны ЕС могут не конфисковывать личные вещи россиян, которые въезжают на территорию Евросоюза, даже если такие наименования числятся под запретом на импорт в страны союза из-за санкций. Об этом Ферри заявил во время брифинга в Брюсселе.
Ферри подчеркнул, что это не касается дорогих вещей, например, автомобилей.
Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни.
Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях.
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Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни.
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Екатерина Коршунова