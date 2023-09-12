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ЕК скорректировала пояснения по ввозу личных вещей россиян

12 сентября 2023, 22:38
Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Еврокомиссия скорректировала свое заявление по ввозу личных вещей россиян в страны Евросоюза.
В Еврокомиссии каждый случай въезда граждан РФ в страну призвали рассматривать на индивидуальной основе, соответствующее сообщение ​опубликовали на ​официальном сайте ​главного исполнительного органа ЕС.

Еврокомиссия по-прежнему отмечает, что формально (статья о запрете ввоза личных вещей россиян) запрещает ввоз в страны ЕС любых товаров из приложения XXI, включая пассажирские автомобили, если эти товары вывезены из России. Однако теперь она подчеркивает, что автомобили — это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций (однако, каким образом – в ЕК не пояснили).


Ранее представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри уточнил информацию о запрете для россиян на въезд в Европу на личных автомобилях, утверждая, что это правило начало действовать с 2022 года. Он подчеркнул, что несмотря на опубликованное объяснение Еврокомиссии на прошлой неделе, запрет на ввоз в ЕС уже действует значительное время.

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#евросоюз
#россияне
#вещи
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Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ
Bloomberg: Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода
12 сентября 2023, 21:41

Фото: iStock/syahrir maulana

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Волож останется в санкционном списке еще минимум полгода.

Напомним, сооснователь интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям Евросоюза запрос с просьбой исключить его из санкционных списков. Адвокаты бизнесмена обратились в органы Евросоюза с просьбой отменить санкции, принятые в отношении Воложа. Официальные лица ЕС рассмотрели запрос в сентябре.

Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года.

Ранее сообщалось ​о том, что Европейский союз исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова. 

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#заявление
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#путин
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Подмосковные компании подписали экспортные контракты с Индией на 332 млн рублей
12 сентября 2023, 21:16

Фото: Istockphoto / Igor Vershinsky

Работающие в Подмосковье компании подписали с контрагентами из Индии экспортные контракты на 332 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Там уточнили, что Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области помог наладить работу с индийскими партнёрами с 2020 года пяти компаниям. В их числе – компания «Робиос» из Серпухова, которая занимается экстракцией дигидрокверцетина. Сумма контракта составила 30,7 млн рублей.
 
Индия – один из важнейших внешнеэкономических партнеров Подмосковья. Фонд ВЭД помогает компаниям региона выйти на новые экспортные рынки и развивать внешнеэкономическую деятельность. 

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#экономика
#экспорт
#индия
#московская область
#подмосковье
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Либертарианская партия США вызвалась взять опеку над Байденом
12 сентября 2023, 20:31

Фото: РИА Новости/Стрингер

Либертарианская партия США заявила о намерении взять опеку над американским лидером Джозефом Байденом, об этом представители партии сообщили на своей странице в X.
«Мы намерены подать заявление об опекунстве над Байденом и Макконнеллом (лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл», - прокомментировали ситуацию либертарианцы. 

По их словам, физические и психологические проблемы со здоровьем у представителей власти – это не из личные проблемы, это глобальные проблемы всех Соединенных Штатов Америки. 

В сообщении партии отмечается, что процесс попечительства, безусловно, очень сложный. Именно поэтому они уже начали подыскивать юристы в Вашингтоне, и призывают всех «пострадавших» присоединиться к ним.

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#заявление
#джозеф байден
#здоровье
#опека
#партия
#сша
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Латвия запрещает въезд в ЕС на автомобилях с российскими номерами
12 сентября 2023, 20:22

Фото: iStock/william87

Латвия запрещает въезжать в Евросоюз через пограничные пункты на автомобилях с российскими номерами. Об этом сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов.
Отмечается, что, если последует отказ выполнения указания таможенных органов, то может быть принято решение о конфискации автомобиля.

Ранее Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.

Напомним, в постпредстве РФ при ЕС заявили, что Евросоюз хочет сделать въезд россиян в союз фактически невозможным. В ведомстве также добавили, что нельзя исключить факт изъятия личных вещей граждан России на границах союза в связи с санкциями.

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#запрет
#страны
#отношения
#импорт
#ес
#евросоюз
#рф
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В Павловском Посаде снесли аварийное здание 1966 года постройки
12 сентября 2023, 20:09

Фото: Мособлархитектура

В Павловском Посаде обнаружили объект, находившийся в аварийном состоянии – нежилое здание корпуса стадиона «Юность» на Мишутинском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Трёхэтажное кирпичное здание 1966 года постройки площадью 600 кв м было признано аварийными и демонтировано. Участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован. 
 
Снос проводился в рамках работ по ликвидации объектов незавершённого, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья. 
 
По данным Мособлархитектуры, всего в городском округе Павловский Посад выявили 156 объектов незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 110 объектов, то есть 71% от общего количества. Работа продолжается.

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#мособлархитектура
#здание
#снос
#подмосковье
#московская область
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Матвиенко поедет на парламентский саммит G20 в октябре
12 сентября 2023, 19:46

Фото: kremlin.ru

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко поедет на парламентский G20 в октябре, об этом сообщил источник «РИА Новости».
«На Р20, «парламентская двадцатка», Валентина Ивановна Матвиенко в октябре», - прокомментировал ситуацию источник СМИ. 

На последнем саммите «большой двадцатки» российскую делегацию возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В результате он отметил, что саммит G20 стал переломным и показал положительные результаты. Принятая по итогам саммита декларация шла вразрез планам Запада и Украины, которая в свою очередь, была недовольна результатами саммита из-за отсутствия критики России.

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#саммит
#рф
#валентина матвиенко
#g20
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Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену
Белый дом назвал расследование по импичменту Байдену экстремальной политикой
12 сентября 2023, 19:11

Фото: iStock/lucky-photographer

Белый дом из-за анонсированного спикером палаты представителей США Кевином Маккарти расследовании в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену заявил, что у него нет доказательств и поддержки республиканцев.
Официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Байдена Ян Сэмс назвал все происходящее «экстремальной политикой в худшем виде».

Ранее спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты представителей запускает расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена. Согласно результатам расследования законодателей США, Байден лгал американцам о том, что не знает о бизнесе членов своей семьи.

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#сша
#семьи
#дома
#расследование
#байден
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Комитет палаты представителей США запустил расследование по Байдену
Маккарти: комитет палаты представителей запустил расследование по Байдену
12 сентября 2023, 18:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты представителей запускает расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно результатам расследования законодателей США, Байден лгал американцам о том, что не знает о бизнесе членов своей семьи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что республиканский представитель палаты представителей США Грег Стюби представил резолюцию о начале процедуры импичмента против президента Джо Байдена. Стюби утверждает, что Байден виновен в «злоупотреблении властью, коррупции, вымогательстве и мошенничестве». В документе также указывается, что президент, возможно, был связан с коммерческой деятельностью членов своей семьи и получал финансирование из-за рубежа.

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#сша
#семьи
#байден
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Небензя: Россия предложила проводить сессии СБ ООН по поставкам ВСУ еженедельно
12 сентября 2023, 17:39

Фото: kremlin.ru

Россия призвала ООН проводить сессии по поставкам оружия на Украину еженедельно, об этом заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя.
Постпред отметил, что Россия предлагает еженедельно проводить заседания по воздействию поставок оружия Киеву, и влияния этих поставок на перспективы урегулирования конфликта. 

Ранее Небензя заявил, что многие украинцы называют мобилизацию на Украине «могилизацией» и пытаются укрыться от нее в России. По его словам, после краха контрнаступления ВСУ украинцы уже начинают заканчиваться и больше не хотят идти в мясные штурмы. Поэтому, подчеркивает Небензя, военкомы вылавливают всех подряд, а страны Евросоюза готовы начать выдавать Украине мужчин призывного возраста, что противоречит их принципам и ценностям.

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#оон
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#поставки
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