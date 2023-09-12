ЕК скорректировала пояснения по ввозу личных вещей россиян

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Еврокомиссия скорректировала свое заявление по ввозу личных вещей россиян в страны Евросоюза.
В Еврокомиссии каждый случай въезда граждан РФ в страну призвали рассматривать на индивидуальной основе, соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте главного исполнительного органа ЕС.
Еврокомиссия по-прежнему отмечает, что формально (статья о запрете ввоза личных вещей россиян) запрещает ввоз в страны ЕС любых товаров из приложения XXI, включая пассажирские автомобили, если эти товары вывезены из России. Однако теперь она подчеркивает, что автомобили — это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций (однако, каким образом – в ЕК не пояснили).
Ранее представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри уточнил информацию о запрете для россиян на въезд в Европу на личных автомобилях, утверждая, что это правило начало действовать с 2022 года. Он подчеркнул, что несмотря на опубликованное объяснение Еврокомиссии на прошлой неделе, запрет на ввоз в ЕС уже действует значительное время.
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Еврокомиссия по-прежнему отмечает, что формально (статья о запрете ввоза личных вещей россиян) запрещает ввоз в страны ЕС любых товаров из приложения XXI, включая пассажирские автомобили, если эти товары вывезены из России. Однако теперь она подчеркивает, что автомобили — это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций (однако, каким образом – в ЕК не пояснили).
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Евгения Парфентьева