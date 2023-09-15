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ЕК снимет ограничения на импорт украинского зерна в пять приграничных стран

Еврокомиссия обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом украинского зерна
15 сентября 2023, 20:04
Фото: iStock/Orientaly

Фото: iStock/Orientaly

Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
Отмечается, что Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября.

Ранее Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель не сделает это сам. Власти Евросоюза должны решить, есть ли необходимость в продлении запрета на продажу украинской пшеницы в соседних странах блока, для предотвращения резкого падения цен.


Напомним, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что в полночь Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна.

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Ровно в полночь украинское зерно запретят ввозить в Польшу
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В США заявили, что с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%
USAID: США и ее союзники с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%
15 сентября 2023, 20:19

Фото: iStock/Andrey Iudin

Директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр заявила, что США и их западным союзникам после выхода России из зерновой сделки удалось добиться увеличения объемов поставок украинского зерна по альтернативным маршрутам на 800%. Об этом Пауэр сообщила в ходе дискуссии, организованной на площадке журнала Foreign Policy.
Напомним, действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля.

Ранее Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.

Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера в целях во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября.

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#украина
#план
#ограничения
#меры
#комиссия
#импорт
#польша
#киев
#ек
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Ровно в полночь украинское зерно запретят ввозить в Польшу
Моравецкий: Польша с полуночи вводит запрет на ввоз украинского зерна
15 сентября 2023, 20:00

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В полночь Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз украинского зерна до конца 2023 года. Если Брюссель не действует, мы на национальном уровне продлим ограничения на импорт украинского зерна, подчеркнул он, отметив, что Румыния также солидарна с этой позицией.

Сегодня WSJ сообщил, что Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель не сделает это сам. По информации издания, власти Евросоюза должны решить, есть ли необходимость в продлении запрета на продажу украинской пшеницы в соседних странах блока, для предотвращения резкого падения цен.

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#зерно
#украина
#польша
#запрет
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Итоги G20 говорят о крахе мирового господства Запада
LCI: Декларация стран G20 говорят о конце доминирования Запада в мире
15 сентября 2023, 19:49

Фото: iStock/Vector

Итоги саммита G20, в которых нет открытого осуждения спецоперации на Украине, говорят о конце мирового господства Запада, заявил бывший постпред Франции при ООН и посол Франции в США Жерар Аро в интервью LCI.
«Это крах успеха западного мира, это конец того периода, когда Запад доминировал в мире – периода, который для нас был нормальным, но в действительности вовсе таковым не был. Поэтому сейчас остальные страны говорят нам: «это окончено, вы больше не хозяева мира, у нас есть свое видение», - прокомментировал ситуацию Аро.

Он также заявил, что втягивать в этот конфликт африканские страны – бессмысленно. Они считают спецоперацию на Украине «войной белых», и не намерены в ней участвовать, поскольку никто не помог Африке, когда боевые действия шли на ее территории. 

Аро также призвал Францию не ввязываться в этот конфликт и не вставать на сторону Запада против всего остального мира. 

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#конфликт
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#запад
#g20
#украина
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США провоцируют ядерный конфликт на Украине
Newsweek: США взяли на Украине опасный курс, провоцирующий ядерную войну
15 сентября 2023, 19:11

Фото: iStock/RomoloTavani

Своими действиями на Украине Соединенные Штаты на Украине провоцируют ядерный конфликт, заявил профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в интервью для Newsweek.
«Новая мантра (Запада), кажется, звучит так: мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой», - прокомментировал ситуацию Абрамс.

По мнению эксперта, США забыли об осторожности, снабжая Украину оружием, которое способствует эскалации конфликта. В том числе, кассетными боеприпасами, которые запрещены в большинстве цивилизованных стран. Последней каплей терпения, по мнению профессора, может стать отправка Киеву систем ATACMS.

Абрамс также осудил нападки на американского предпринимателя Илона Маска, который отказался давать разрешение на использование его спутниковой системы Starlink для ударов по Крыму. По мнению Запада, таким образом он препятствует победе Украины.

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Министр обороны ФРГ разозлился на Кличко, выпрашивавшего ракеты для ВСУ

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#сша
#илон маск
#украина
#оружие
#ядерное оружие
#конфликт
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Депутат Андрей Гурулёв прокомментировал фото Суровикина из Алжира
15 сентября 2023, 18:22

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

Сейчас Сергей Суровикин находится в Алжире в составе делегации Минобороны РФ. Фото генерала появились в аккаунте мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране, где сообщается о визите российской делегации высокого уровня.
Фотографии прокомментировал член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв. Политик заявил, что сейчас рано делать какие-либо выводы о реализации Суровикина в Африке для пользы России. Слова военачальник передает телеграм-канал SHOT.

«Время покажет», — заявил Гурулёв. 
Ранее имя Сергея Суровикина пропало из списка главнокомандующих ВС РФ на сайте минобороны России. Позже генерал-полковник Виктор Заварзин заявил, что Суровикину нашли неплохую должность по СНГ.

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#минобороны рф
#фото
#госдума
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Министр обороны ФРГ разозлился на Кличко, выпрашивавшего ракеты для ВСУ
15 сентября 2023, 18:04

Фото: РИА Новости / Стрингер

Министр обороны ФРГ Борис Писториус раздражительно отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить ВСУ ракеты дальнего действа Taurus. Небольшая стычка произошла во время дискуссии в Мюнстере после вопроса о возможных поставках крылатых ракет.

«К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» – с возмущением спросил Писториус.
По словам Министра обороны, Германия передает Вооруженным силам Украины достаточно разного вооружения, среди которых танки, бронетранспортеры и зенитные самоходные установки. 

Ранее Писториус заявлял, что правительство Германии собирается принять решение о поставках ракет Taurus в зону боевых действий через одну или две недели.

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#всу
#вооружения
#ракеты
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Политолог Марков: «Байден заинтересован, чтобы между РФ и КНР были плохие отношения»
15 сентября 2023, 17:59

Фото: istockphoto.com/Pridannikov

Политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что США крайне невыгоден мощный союз России и Китая, поскольку он может стать угрозой для Штатов.
«Байден заинтересован, чтобы между РФ и Китаем были плохие отношения, так как вся американская элита создаёт искусственные конфликты, дабы сотрудничество между странами не состоялось. Разумеется, у нас с КНР есть свои проблемы, но они решаемы», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.

Он отметил, что Китай, при всём желании сотрудничать с Россией в разных направлениях, не готов в глобальном смысле идти на конфликт с Западом.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала комментировать слухи об отставке министра обороны Ли Шанфу.

«Я не ознакомлена с соответствующей ситуацией», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Мао Нин.

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#сотрудничество
#рф
#сша
#политика
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Писториус сделал Украине намек о возможности разрешения конфликта
Писториус: Достижение мира на Украине требует готовности к компромиссам
15 сентября 2023, 17:37

Фото: iStock/Liukov

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус аккуратно намекнул, как можно разрешить конфликт на Украине, во время выступления на конференции в Мюнстере.
Писториус выступил на конференции в честь завершению Тридцатилетней войны и напомнил о Вестфальском мирном соглашении, которое смогло положить конец горю и кровопролитию. 

«Что это означает для нас сегодня? Что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности. Но также необходима воля для поиска прагматических решений. Мир в XVII веке стал возможен лишь потому, что было достигнуто соглашение о том, что не по всем пунктам можно добиться соглашения», - рассказал Писториус.

Он также напомнил, что тогда сторонам конфликта пришлось пойти на территориальные уступки, чтобы достигнуть мира. 

По мнению Писториуса, так можно разрешить конфликт и сейчас, однако, министр подчеркнул, что переговоры смогут начаться только тогда, когда этого захочет Украина.

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#соглашения
#украина
#министр
#мир
#переговоры
#германия
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СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной
WSJ: Польша пригрозила нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины
15 сентября 2023, 17:17

Фото: iStock/rarrarorro

Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель не сделает это сам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации издания, власти Евросоюза должны решить, есть ли необходимость в продлении запрета на продажу украинской пшеницы в соседних странах блока, для предотвращения резкого падения цен. 

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Моравецкий подчеркнул, что Польша хочет дойти до создания условий, которые будут благоприятны для нее и для Украины. Премьер-министр пояснил, что на первом месте стоит забота о польских фермерах.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины. 

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#зерно
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