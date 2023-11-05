ЕК: в Европе растёт число антисемитских инцидентов

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В европейских странах растёт количество инцидентов, связанных с антисемитизмом, следует из заявления Европейской комиссии (ЕК).
Отмечается, что таких инцидентов настолько много, что евреи, проживающие в странах Европы, вновь охвачены страхом, как в самые мрачные времена в истории западных государств.
В ЕК привели несколько примеров обострившегося антисемитизма. Так, в Германии демонстранты закидали синагогу бутылками с зажигательной смесью. В Австрии было осквернено еврейское кладбище. А в Испании нападениям митингующих подвергались еврейские магазины и синагоги. Отмечается, что все эти действия сопровождаются выкрикиванием антисемитских лозунгов.
В Еврокомиссии заявили, что осуждают такие действия жителей европейских государств.
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В ЕК привели несколько примеров обострившегося антисемитизма. Так, в Германии демонстранты закидали синагогу бутылками с зажигательной смесью. В Австрии было осквернено еврейское кладбище. А в Испании нападениям митингующих подвергались еврейские магазины и синагоги. Отмечается, что все эти действия сопровождаются выкрикиванием антисемитских лозунгов.
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Анастасия Чинкова