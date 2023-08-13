Экипаж корабля ВМФ РФ принудительно остановил судно, следующее на Украину

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В Чёрном море сотрудники ВМФ РФ остановили сухогруз «Сукра Окан» с флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
После проведения досмотра, судно продолжило следование в украинский порт.
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Анастасия Чинкова