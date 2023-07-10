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Экономист Беляев: Германия, Великобритания, Франция больше всего пострадали от антироссийских санкций

10 июля 2023, 06:32

Фото: iStock/Mihrzn

Германия, Великобритания и Франция наиболее пострадали от антироссийских санкций в Европе, сообщил экономист и кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью URA.RU.
«Германия получила наибольший ущерб. Страна столкнулась с инфляцией, снижением темпов экономического роста и угрозой рецессии, что необычно для Германии. Обычно Германия может испытывать низкие темпы роста, но рецессия случается редко. Также Германия потеряла возможность сохранить свое безоговорочное лидерство в Европе, которое у нее было при Ангеле Меркель», — утверждает Михаил Беляев.
В отношении Великобритании, помимо санкций, здесь также играет роль выход страны из ЕС, заметил экономист.


«Великобритания пострадала в экономическом смысле. Ее выход из общего рынка усугубил эту ситуацию. Ее надежды на компенсацию этих потерь за счет установления отношений с Америкой не оправдались», — добавил он.
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#санкции
#Европа
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Пушилин назвал ситуацию на линии фронта в ДНР тяжелой, но полностью контролируемой
10 июля 2023, 09:36

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается тяжелой, но полностью контролируемой.
Он отметил, что противник осуществляет попытки отбить российские позиции. ВС РФ не только держат линию обороны, но и улучшают позиции. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин также сообщил, что ВСУ не направляют крупные силы в бой, как делали в начале наступления. Они действуют малыми группами. В Артемовске ВСУ постоянно проводят обстрелы, из-за чего разминирование в настоящее время ​не представляется возможным. ​Глава региона добавил, что несмотря на сложность ситуации, она полностью контролируема. 

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#Пушилин
#СВО
#Украина
#ДНР
#Россия
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Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК
10 июля 2023, 09:13

Фото: iStock/rarrarorro

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев побеждает на выборах главы государства с 87,05%.
Кандидат от либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидирует в президентской гонке, согласно подсчету голосов. По данным ЦИК, за действующего президента отдали голос 87,05% избирателей.

Напомним, накануне замглавы ЦИК Кучкаров сообщил о том, что досрочные выборы признаны состоявшимися.

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#Узбекистан
#выборы
#президент
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Илон Маск: РФ займет гораздо больше территорий в ходе контратаки
10 июля 2023, 08:13

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Миллиардер из США Илон Маск заявил, что после неудачного украинского наступления и огромных потерь ВСУ российская армия займет гораздо больше территорий в ходе контратаки.
Он пояснил, что Россия превосходит Украину численностью и соотношение военных примерно 4:1. Об этом он написал в своей социальной сети Twitter.

Американский предприниматель отметил, что Россия одержит победу в конфликте даже при условии равных потерь с обеих сторон. По ​прогнозам Маска, России удастся занять больше территорий при контратаке, после неудачного наступления украинских подразделений. 

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#Илон Маск
#ВСУ
#наступление
#потери
#Россия
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Переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку
10 июля 2023, 07:48

Фото: iStock/Andrey Iudin

Переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана остались последней надеждой в ситуации с зерновой сделкой.
Переговоры двух президентов могут изменить ситуацию по зерновой сделке. Об этом изданию РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом переговоров государственных лидеров. 

По словам собеседника агентства, в условиях сложного периода, переговоры президентов по вопросу продления зернового соглашения могут изменить ситуацию. Беседа лидеров - единственная надежда на положительное решение.

Напомним, ранее в МИД РФ озвучили сроки окончания зернового соглашения. По мнению замглавы дипломатического ведомства Сергея Вершинина, зерновая сделка может завершиться 18 июля.

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#зерновая сделка
#продление
#Россия
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НАТО объявит о масштабном соглашении по поддержке Украины
10 июля 2023, 06:36

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО объявит о масштабном соглашении по созданию многопрофильной структуры с целью поддержки Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Уточняются, что в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля будет сделано соответствующее объявление. В том числе, к нему присоединятся Франция, ФРГ, Великобритания и США.

Такая инициатива должна создать многостороннюю основу, в рамках которой страны Североатлантического альянса смогут взять на себя двусторонние обязательства по оказанию поддержки Киеву.

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#Украина
#НАТО
#поддержка
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В России задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии для определения возраста
10 июля 2023, 05:33

Фото: istockphoto/Bobex-73

Крупные продовольственные ритейлеры в России активно ищут способы автоматизации касс самообслуживания (Самообслуживающих Кассовых Аппаратов, СКА). В этом контексте рассматривается возможность использования биометрии, сообщает «Коммерсант».
Согласно информации издания, уже было направлено обращение в Министерство цифрового развития с вопросом о возможности применения биометрических личных данных для подтверждения возраста покупателей, приобретающих алкоголь и табак через СКА. Это, по мнению ритейлеров, позволит снять нагрузку с сотрудников.

Отмечается, что, хотя законодательство и предоставляет ритейлерам такую возможность, опросы показывают, что большинство потребителей с некоторым сомнением относятся к передаче своих биометрических данных для совершения покупок.

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#табак
#алкоголь
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Минобороны: Группировка «Юг» отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях
10 июля 2023, 05:27

Фото: iStock.com/Aleksandr Golubev

Подразделения Южной группировки вооруженных сил России успешно справились с попытками украинских военных прорвать оборону в трех разных направлениях, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки Вадима Астафьева.
Астафьев уточнил, что в течение последних суток ВСУ демонстрировали активность в районах Лисичанска (около поселений Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка), Соледаро-Артемовска (в районе Авдеевки) и Александро-Калиновска (в районе Ягодного и Миньковки).

Вражеские силы и техника были нейтрализованы с использованием ракетно-бомбовых ударов российской авиации, а также реактивной артиллерии.

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#СВО
#ВСУ
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Конгрессвумен Грин заявила о риске гибели американцев из-за Байдена
10 июля 2023, 04:33

Фото: iStock/Vacclav

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что на фоне позиции президента США Джо Байдена по Украине появляется риск гибели американцев в войне с Российской Федерацией. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.
«Позор нашим лидерам, одержимым спонсированием и разжиганием войны и смерти на чужих землях вместо того, чтобы активно вести мирные переговоры. И скоро, если Украину примут в НАТО, не будет ли Америка слишком активно воевать с РФ? Неужели нашим собственным сыновьям и дочерям придется погибнуть в очередной бессмысленной и чужой войне?», — задалась вопросом Грин.

Она добавила, что американцы не хотят воевать с Россией, а Вашингтон должен сосредоточится на внутренних проблемах своей страны.

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#США
#Грин
#Байден
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Депутат ЕП Буххайт: Германия плохо подготовлена к возможной эскалации конфликта на Украине
10 июля 2023, 04:32

Германия не готова к потенциальному нападению и не сможет обеспечить защиту страны, если конфликт на Украине обострится, пишет издание «Известия» со ссылкой на заявление немецкого депутата Европарламента Маркуса Буххайта.
По его словам, слабость армии ФРГ связана с отсутствием эффективного политического и административного контроля.

«В течение десятилетий Бундесвера превратилась в организацию, которая сегодня не может или только частично способна выполнять свою главную функцию — эффективно защищать Германию от военных атак», — подчеркнул он.

По мнению Буххайта, даже выделение 100 миллиардов евро на модернизацию вооруженных сил страны не привело к существенным улучшениям. Он отметил, что это решение «оказалось бесполезным».

«Помимо военной угрозы, продолжение конфликта может иметь роковые последствия для экономической мощи Германии», — предупредил европарламентарий.

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#Германия
#Украина
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