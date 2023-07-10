Экономист Беляев: Германия, Великобритания, Франция больше всего пострадали от антироссийских санкций

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Германия, Великобритания и Франция наиболее пострадали от антироссийских санкций в Европе, сообщил экономист и кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью URA.RU.
«Германия получила наибольший ущерб. Страна столкнулась с инфляцией, снижением темпов экономического роста и угрозой рецессии, что необычно для Германии. Обычно Германия может испытывать низкие темпы роста, но рецессия случается редко. Также Германия потеряла возможность сохранить свое безоговорочное лидерство в Европе, которое у нее было при Ангеле Меркель», — утверждает Михаил Беляев.В отношении Великобритании, помимо санкций, здесь также играет роль выход страны из ЕС, заметил экономист.
«Великобритания пострадала в экономическом смысле. Ее выход из общего рынка усугубил эту ситуацию. Ее надежды на компенсацию этих потерь за счет установления отношений с Америкой не оправдались», — добавил он.Читайте также:
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