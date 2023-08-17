Экономист Хазин назвал главный вопрос американских выборов

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg
Экономист Михаил Хазин высказал мнение о том, что осенью во многих странах мира пройдёт процессы, которые определят дальнейшие глобальные процессы. К таких событиям относятся и выборы США.
Хазин напомнил, что само голосование в США состоится в ноябре следующего года, но подготовительный процесс, кампании там традиционно начинаются значительно раньше.
А политолог Александр Дудчак прокомментировал ситуацию, касающуюся президентских выборов на Украине, которые были отменены действующим руководством страны из-за военного положения.
Читайте также:
Военный эксперт Орлов: США продолжат помогать Украине даже после выборов
Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях
В Эквадоре за неделю до выборов застрелили левого политика Брионеса
«Главный вопрос, касающийся конфигурации американских выборов, можно сформулировать очень просто: посадят 45-го президента США Дональда Трампа или нет. Этот вопрос тоже должен быть решён в октябре», — пояснил в беседе с «Царьградом» Хазин.
«Судя по всему, развитие событий может быть разным. Зеленский прекрасно понимает, что какой-то персональной ценности у него перед Западом нет. Вероятно, именно это ему портит настроение и здоровье, судя по его внешнему виду. Конечно, шансов у Зеленского на переизбрание не так много, но замены пока тоже не видно», — заявил в беседе с RT Дудчак.
Читайте также:
Военный эксперт Орлов: США продолжат помогать Украине даже после выборов
Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях
В Эквадоре за неделю до выборов застрелили левого политика Брионеса
Мелисса Тимофеева