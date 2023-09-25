Экономист Кудрявцев: Украина и Турция точно не попадут в ЕС

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Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев высказал мнение о том, что даже при расширении Евросоюза Украина и Турция точно не попадут в него.
«Евросоюз, если доживет до 2030-го, возможно и расширится. Но ни Украина, ни Турция туда точно не попадут. Это слишком большие куски, чтобы их переварить. Россия проверила это на себе», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Кудрявцев.До этого сообщалось, что Еврокомиссия собирается рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении страны в Евросоюз. В качестве промежуточных шагов к членству, от Киева могут потребовать достижения прогресса в некоторых приоритетных областях, например, в борьбе с коррупцией.
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Мелисса Тимофеева