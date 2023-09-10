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Экономист Вольф: Успехи России на Украине стали неожиданными для США

10 сентября 2023, 14:35
Фото: istockphoto/Leestat

Фото: istockphoto/Leestat

Успехи российских войск во время спецоперации на Украине стали полной неожиданностью для США и выявили их слабость. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф.

В интервью для YouTube-канала Dialogue works эксперт отметил, что американской администрации приходится теперь идти намного дальше, чем изначально планировалось. Сначала поставлялись танки и бронемашины, сейчас речь идет уже об истребителях F-16 и современных ракетах. Но Соединенные Штаты все равно не преуспели, считает Вольф. Российские войска уже продвинулись на многие мили вглубь территории Украины, и вытеснить их оттуда не удается.

По мнению экономиста, провальная политика в отношении России прежде всего ударила по самим американцам. США и их союзники переживают крайне трудные времена и с тревогой наблюдают за усилением БРИКС. В попытках навредить крепнущей организации, Вашингтон втянул Россию в конфликт на Украине, но его надежды рухнули. Таким образом, можно констатировать, что план США провалился, заключил эксперт.

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#политика
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#план
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Путин и лидер Мали Гоита по телефону обсудили вопросы сотрудничества
10 сентября 2023, 15:04

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Мали Ассими Гоита. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора главы государств обсудили развитие сотрудничества между странами в разных областях, в частности, в экономике, гуманитарной сфере и борьбе с терроризмом. 

Гоита выразил благодарность Путину за поддержку в вопросе снятия с Мали международных санкций. Помощь России Мали была осуществлена, в частности, во время недавнего голосования в Совете Безопасности ООН. 

Также, российский президент выразил соболезнования из-за теракта, произошедшего на северо-востоке Мали 7 сентября. По сообщениям МИД РФ, в результате происшествия погибли 49 мирных жителей и 15 военнослужащих. Уточняется, что одно из нападений террористы совершили на пассажирское судно, которое следовало по реке Нигер.

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#мали
#сотрудничество
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«Не хватает воли»: Кулеба осудил Запад за медленные темпы создания трибунала против РФ
Глава МИД Украины Кулеба осудил запад в слабоволии
10 сентября 2023, 14:42

Фото: iStock/alzay

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил Запад за отсутствие прогресса в создании трибунала для расследования «преступлений» России, а также в передаче Киеву замороженных активов. Об этом пишет издание Barron’s.
Он уточнил, что решение первого вопроса идёт медленными темпами из-за разногласий Киева с западными партнёрами, а во второй вопрос не решается из-за того, что у Запада «явно не хватает воли».

Так, по словам Кулебы, Киев не устраивает создание трибунала, который основывался бы на судебной системе Украины, поскольку это не позволит «лишить высшее российское руководство неприкосновенности».

Также Украина требует передачи замороженных российских активов.

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Сыровар Сирота оценил работу наблюдателей на подмосковных выборах
10 сентября 2023, 14:37

Фото: Мособлизбирком

Руководитель комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, сыровар Олег Сирота высоко оценил работу общественных наблюдателей на участках в ходе выборов в Подмосковье.
«Я первый раз работал на выборах как наблюдатель много лет назад. Сейчас огромный прогресс по уровню проведения. Мониторинговые группы ездят по всей области. Раньше было больше происшествий, больше суеты, больше приходилось выезжать на проверки. Сейчас все гораздо спокойнее. Отчасти это потому, что идёт трёхдневное голосование», – поделился Сирота.
Кроме того, по его словам, на участки вышли 10 тыс наблюдателей, подготовленных Общественной палатой. На каждом УИКе есть такой независимый наблюдатель. Это помогает следить за ходом голосования в спокойном режиме.  

«Серьёзных нарушений, чтобы ставить под вопрос проведение выборов, не зафиксировано», – отметил Сирота. 
В Подмосковье идёт последний день голосования. С 8 утра работает 3 971 избирательный участок.
 
В Московской области с 8 по 10 сентября проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах.
 
В регионе зарегистрировано 6 203 678 избирателей. Впервые в Подмосковье проводится и дистанционное электронное голосование. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
Избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
 
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. 

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#подмосковье
#московская область
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Конгрессмен Джеймс: Россия и Китай настраивают глобальный Юг против США
10 сентября 2023, 14:26

Фото: iStock/Pridannikov

Россия и Китай настраивают глобальный Юг против США, а американский президент Джо Байден проявляет «слабость». Об этом в беседе с FoxBusiness заявил член палаты представителей от штата Мичиган Джон Джеймс.
Он добавил, что каждый выезд Байдена за границу не сулит ничего хорошего для США. Это приводит к ослабеванию Америки на мировом рынке.

Джеймс выразил мнение о том, что Россия и Китай своими действиями как бы стремятся выдавить конкурента из бизнеса, настраивая против него весь глобальный Юг.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Байден и американские дипломаты покинули саммит G20 в Нью-Дели из-за того, что им не удалось навязать лидерам «Большой двадцатки» своё мнение касаемо ситуации на Украине. По словам политика, Юг всё больше отступает от позиции глобального Запада, что, конечно же, не устраивает США, Евросоюз и, в том числе, Украину, которая осталась недовольна итогами саммита.

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#сша
#россия
#китай
#саммит
#g20
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Спикер Мособлдумы Брынцалов проголосовал на выборах с семьёй на участке в Балашихе
10 сентября 2023, 14:19

Фото: Мособлизбирком

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проголосовал на выборах вместе с семьёй. Он и его сыновья пришли на избирательный участок в Балашихе, а жена и дочь приняли участие в выборах путём дистанционного электронного голосования.
«Мы всегда голосуем всей семьёй. В этот раз решили, что вместе с сыновьями проголосуем на избирательном участке в Балашихе, а жена и дочь – электронно. Каждый должен принять участие в выборах. Это важно для нашего региона и государства», – отметил Брынцалов.
Он рассказал, что многие идут на участки семьями. Несмотря на возможность проголосовать из дома, приходят и представители старшего поколения. На участках созданы все условия, чтобы каждый житель Подмосковья смог выразить свою гражданскую позицию. 
 
Спикер Мособлдумы пригласил всех, кто ещё не принял участие в голосовании, сделать это. Он напомнил, что участки работают до 20:00. 
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования. 
 
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#московская область
#балашиха
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Глава избиркома Таиланда рассказал, что его поразило на выборах в Подмосковье
10 сентября 2023, 13:55

Фото: Радио 1

Проходящие в Подмосковье выборы полностью прозрачны, за ними осуществляется максимально возможный контроль. Об этом заявил в Информационном центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области председатель избирательной комиссии Таиланда Иттипон Бунпраконгом.
«За три дня делегация получила замечательный опыт – нам удалось убедиться, что российские выборы, в том числе в Московской области, полностью прозрачны. За ними осуществляется максимально возможный общественный и партийный контроль. Нас поразил тот факт, что система электронного голосования повысила интерес, особенно среди молодёжи. Особенность электронного голосования – независимо от того, где прикреплён избиратель, на территории России он может проголосовать откуда угодно», – отметил  Иттипон Бунпраконгом
На участках он отметил чёткую организацию всего избирательного процесса.
«Там присутствуют два варианта голосования: электронный, через терминал, и по старинке, через бумажные формы. Всё организовано на сто процентов. Мы посетили сегодня и центр наблюдения от Общественной палаты. Он производит самые лучшие впечатления. Среди русских людей есть и добровольные наблюдатели, которые хотят принимать участие в электоральном процессе», – сказал председатель избиркома Таиланда. 
Он добавил, что за три дня делегация Таиланда получила много информации, которую обязательно обработает по возвращении на родину и будет применять в своей работе. 
 
Бунпраконгом рассказал, что между избирательной комиссией Таиланда и ЦИК России существуют давние отношения. Примерно по пять раз обе организации обменивались визитами. В будущем их планируется гораздо больше. 
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования. 

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#голосование
#выборы
#единый день голосования
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#московская область
#мособлизбирком
#участок
#едг
#дэг
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Депутат Мособлдумы Жолобов оценил общественное наблюдение за выборами
10 сентября 2023, 13:25

Фото: Мособлизбирком

Замруководителя фракции «Единая Россия» Мособлдумы Олег Жолобов высоко оценил работу информационный центр мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Подмосковье
«Очень классно! Я работал на десяти Олимпийских играх и очень много повидал. Это очень качественный шаг, когда ты постоянно видишь картинку, постоянно общаешься с наблюдателями, когда сюда приезжают люди. Это открыто, прозрачно. Молодцы», – сказал депутат. 
Жолобов побывал на 25 избирательных участках. По его мнению, организация процесса голосования – на высшем уровне.
«Выборы проходят комфортно, спокойно и достойно. Я был на разных участках: и на сельских территориях, и в небольших клубах, и в центре городского округа Домодедово. Поток идёт. Всё очень спокойно, доброжелательно. Есть наблюдатели. Я видел в Домодедове много блогеров, молодых ребят. Они сами пишут на выборах, никто им ничего не диктует», - поделился наблюдениями Жолобов. 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
 
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00. 
 
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#депутат
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Явка на участки на выборах в Подмосковье к полудню превысила 46,5%
10 сентября 2023, 13:20

Фото: Мособлизбирком

Явка избирателей на участки на выборах в Московской области к полудню превысила 46,5%, а путём ДЭГ проголосовали свыше 85%. Такие данные привёл председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«По данным на 12 часов явка избирателей на участках составила 46,54%. Это 2 млн 610 тысяч 368 проголосовавших. Участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования приняли 85,34% избирателей – 379 тысяч 997 человек», – уточнил Берёзкин
Среди городских округов лидируют удалённые территории, в основном находящиеся в сельской местности.
«Это Волоколамск, Истра, Лотошино, Солнечногорск и Павловский Посад. Явка там достаточно большая. Это объясняется тем, что традиционно жители на этих территориях находятся постоянно - не перемещаются из города в город. Они находятся, если погода хорошая, на своих дачных участках и активно принимают участие в голосовании», – сказал Берёзкин.
Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также в этом году жители региона впервые могут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.

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Лавров опроверг заявления о «сдаче» Нагорного Карабаха Азербайджану
10 сентября 2023, 13:08

Фото: iStock/scaliger

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения официальных представителей Армении о том, что Россия якобы «сдала» Нагорный Карабах Азербайджану, не соответствуют действительности.
Он отметил, что по заявлению главы парламента Армении, Россия отдала Карабах Баку ещё в ноябре 2020 года, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали трёхсторонние договорённости.

Лавров заявил, что в этой декларации не был точно обозначен статус Нагорного Карабаха, то есть предполагаются дальнейшие переговоры.

При этом, министр напомнил, что позднее в Праге президент Азербайджана и премьер Армении подписали заявление о признании алма-атинской декларации 1991 года. Таким образом, по словам Лаврова, Армения, по сути, приняла документ, «в соответствии с которым тогдашняя Нагорно-Карабахская область является частью Азербайджана».

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#переговоры
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