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Успехи российских войск во время спецоперации на Украине стали полной неожиданностью для США и выявили их слабость. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф.
По мнению экономиста, провальная политика в отношении России прежде всего ударила по самим американцам. США и их союзники переживают крайне трудные времена и с тревогой наблюдают за усилением БРИКС. В попытках навредить крепнущей организации, Вашингтон втянул Россию в конфликт на Украине, но его надежды рухнули. Таким образом, можно констатировать, что план США провалился, заключил эксперт.
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Александр Бойцов