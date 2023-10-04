Экономист Журавлёва раскрыла, как скажется на Украине отставка Маккарти

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Финансирование Украины США зависнет из-за отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Об этом РИА Новости сообщила старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва.
Она уточнила, что решение вопроса с финансированием будет продвигаться медленнее, поскольку выборы нового спикера палаты представителей США займут несколько дней. Это скажется и на сроках рассмотрения бюджета США.
Журавлёва отметила, что палата, ушедшая на недельный перерыв, проведёт выборы как минимум в следующую среду, поэтому Украина «станет заложником этого процесса».
Как отмечалось ранее, спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти отправили в отставку. За это проголосовали 216 конгрессменов против 210, которые не согласились с таким решением.
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Журавлёва отметила, что палата, ушедшая на недельный перерыв, проведёт выборы как минимум в следующую среду, поэтому Украина «станет заложником этого процесса».
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Анастасия Чинкова