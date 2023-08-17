ЭКОВАС готов начать военную интервенцию в Нигер

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Государства ЭКОВАС готовы к действию в случае провала переговоров в Нигере. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя организации.
При этом, спикер отметил, что сообщество надеется, что конфликт удастся разрешить дипломатическим путем. В том случае, если введение блока в Нигер потребует ситуация, военный контингент прибудет на территорию страны.
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Анастасия Крестьянова