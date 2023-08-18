ЭКОВАС определило сроки вторжения в Нигер

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Генеральные штабы стран Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) определились с датой начала военного вторжения в Нигер, но не намерены обнародовать её. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на слова комиссара ЭКОВАС по вопросам политики, мира и безопасности Абделя Фатау Мусаха.
«Мы приняли решение о дне военного вторжения в Нигер, но не будем его анонсировать. Текущая ситуация — это один из переворотов в регионе, и мы намерены попытаться прекратить их», — заявил он после встречи в Гане.В конце июля в Нигере был объявлен военный переворот, в ходе которого от власти был отстранен президент Мохамед Базум. Переворот вызвал осуждение со стороны большинства западных стран и ЭКОВАС.
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Артем Кузьмин