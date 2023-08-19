ЭКОВАС потребовало от мятежников в Нигере освободить Базума

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Прибывшая в Нигер делегация Экономического сообщества стран Западной Африки в числе основных требований к захватившим власть в стране мятежникам выдвинула освобождение отстраненного от власти президента Мухамеда Базума. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По информации телеканала, делегация ЭКОВАС планировала провести встречи с главой созданного повстанцами «Национального совета по защите отечества» генералом Абдурахманом Тчиани и премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном.
Напомним, в субботу, 19 августа, делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера Ниамей.
Ранее министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали в интервью РИА Новости выразил свое возмущение предположением о возможной войне между странами-членами ЭКОВАС. О возможной войне в Нигере также высказывался глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Он считает, что вмешательство западных стран в дела Африки может превратить государственный переворот в Нигере в полномасштабную войну.
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Напомним, в субботу, 19 августа, делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера Ниамей.
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Екатерина Коршунова