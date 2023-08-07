Экс-адмирал США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке

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Бывший руководитель войск НАТО в Европе, экс-адмирал ВМС США Джеймс Ставридис выразил опасения в том, что напряженность в Нигере может привести к крупномасштабному конфликту в Африке.
«Может ли текущая обстановка в Нигере стать стартом для масштабной войны на африканском континенте? Риски такого развития событий действительно существуют, и последствия могут быть катастрофическими», — отметил Ставридис в своем сообщении на платформе X (ранее Twitter).Читайте также:
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Артем Кузьмин