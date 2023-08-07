Радио1
Главная / Новости / Политика/ Экс-адмирал США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке

Экс-адмирал США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке

Экс-адмирал ВМС США Ставридис: ситуация в Нигере может привести к крупной войне в Африке
07 августа 2023, 04:56

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший руководитель войск НАТО в Европе, экс-адмирал ВМС США Джеймс Ставридис выразил опасения в том, что напряженность в Нигере может привести к крупномасштабному конфликту в Африке.

Ранее ЭКОВАС установил срок в одну неделю для возвращения к власти президента Нигера Мохамеда Базума, предупреждая о возможном использовании силы для восстановления законности в случае несоблюдения ультиматума. Глава комиссии сообщества Омар Алье Туре подтвердил эту позицию. Тем временем западные источники информации утверждали о наличии готового плана военного вмешательства в ситуацию.

«Может ли текущая обстановка в Нигере стать стартом для масштабной войны на африканском континенте? Риски такого развития событий действительно существуют, и последствия могут быть катастрофическими», — отметил Ставридис в своем сообщении на платформе X (ранее Twitter).
Читайте также:

Франция приостановит финансовую поддержку Буркина-Фасо

В Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны

Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения
#франция
#twitter
Читайте нас в
Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей
Догадкин: Россия и Катар прорабатывают проекты на сумму более 160 миллиардов рублей
07 августа 2023, 04:53

Фото: iStock/seungyeon_kim

Российский посол в Катаре Дмитрий Догадкин в разговоре с РИА Новости отметил, что две страны разрабатывают совместные инвестиционные инициативы на общую сумму превышающую 160 миллиардов рублей.

«Взаимодействие в области инвестирования между нашими странами активизируется. Qatar Investment Authority инвестирует в крупнейшие российские предприятия. Отмечается плодотворное сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций, в рамках которого рассматриваются проекты на сумму свыше 160 миллиардов рублей, что эквивалентно 7,2 миллиарда катарских риалов», — поделился Догадкин.
Кроме того, он уточнил, что товарооборот между Россией и Катаром в первом квартале 2023 года достиг около 70 миллионов катарских риалов.

Читайте также:

В Китае откроется центр по продвижению российской культуры

Financial Times: Объем сделок Китая в США упал до минимума за последние 17 лет

Китай недоволен действиями российских пограничников
#сша
#сотрудничество
#страны
#посол
#проекты
#предприятия
#новости
Читайте нас в
В Сирии погибли четыре военных после израильского авиаудара
Четыре сирийских военных погибли после израильского авиаудара по окрестностям Дамаска
07 августа 2023, 04:49

Фото: iStock/FelixRenaud

В результате авиаудара ВВС Израиля по пригородам Дамаска четыре сирийских военных погибли, а еще четверо были ранены, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское министерство обороны.
Сирийский телеканал «Аль-Ихбария» ранее сообщал о попытке воздушной атаки на район вблизи Дамаска. Сирийское ведомство указало, что рано утром в понедельник израильская авиация запустила ракеты из направления Голанских высот на несколько целей у Дамаска.

«Наши силы ПВО отработали и уничтожили часть ракет. Однако из-за этой агрессии четыре наших военных погибли, еще четверо получили ранения, также был нанесен материальный ущерб», — утверждается в комментарии ведомства.
Читайте также:

Франция приостановит финансовую поддержку Буркина-Фасо

БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии

В НАТО забили тревогу из-за катастрофы на Запорожье
#сша
#франция
#авиация
#вкс
#ущерб
#нато
#ракеты
#пво
#запорожье
Читайте нас в
Цукерберг предложил дату для поединка с Маском
Цукерберг предложил провести поединок с Маском 26 августа
07 августа 2023, 03:46

Фото: istockphoto.com/RuslanShevchenko

Руководитель компании Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг, предложил Илону Маску, главе Twitter, провести между ними бой.
Датой предполагаемого поединка Цукерберг предложил 26 августа. Об этой инициативе он сообщил через соцсеть Threads, которая является частью Meta.

Этот шаг был ответом на утверждение Маска о его активной подготовке к бою. Тем не менее, Цукерберг выразил сомнение в том, что поединок состоится в предложенный им день.

Читайте также:

Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом

Хабиб Нурмагомедов не будет готовить Маска к поединку с Цукербергом

Маск заявил, что твиты теперь будут называться «иксами»

#маска
#соцсеть
Читайте нас в
Франция приостановит финансовую поддержку Буркина-Фасо
Франция приостанавливает финансовую поддержку Буркина-Фасо после ее угрозы выйти из ЭКОВАС
07 августа 2023, 02:40

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Франция прекращает финансирование Буркина-Фасо на фоне заявлений ее руководства о возможном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ответ на военное вмешательство в дела Нигера.
Об этом сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление министерства иностранных дел Франции. Это решение было принято после того, как правительства Буркина-Фасо и Мали объявили о возможности ухода из ЭКОВАС в случае военной интервенции в Нигере.

Читайте также:

Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения

В Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны

Французский политик Филиппо призвал Париж научиться разговаривать с Африкой на равных
#париж
#заявление
Читайте нас в
Оценены потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО
FT: европейские компании потеряли €100 млрд на российском рынке после начала СВО
07 августа 2023, 02:14

Фото: iStock/darkojow

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине европейские компании понесли прямые убытки на российском рынке в размере, превышающем 100 миллиардов евро, отмечает Financial Times, ссылаясь на финансовые отчеты крупных европейских корпораций за последние 18 месяцев.
Согласно данным, 176 компаний из Европы столкнулись с убытками из-за обесценения своих активов, затрат, связанных с валютными колебаниями, а также издержками, связанными с продажей или уменьшением своего бизнеса в России. Стоит отметить, что в данном анализе не учтены косвенные экономические последствия, такие как увеличение стоимости энергоносителей и других товаров из-за спецоперации и введенных против России санкций.

Читайте также:

Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года

«Известия»: В России на 10 процентов выросли цены на бытовую технику и электронику

Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с марта прошлого года
#цены
#покупки
#минфин
Читайте нас в
В Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны
Al-Arabiya: мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны
07 августа 2023, 01:21

Фото:iStock/Takosan

Повстанцы в Нигере заявили о блокировке воздушного пространства страны в ответ на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает Al-Arabiya.
Ранее ЭКОВАС потребовал восстановления власти президента Мохамеда Базума в Нигере в течение недели. Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.

Читайте также:

Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения

Французский политик Филиппо призвал Париж научиться разговаривать с Африкой на равных

Блинкен: США приостановят часть экономической помощи Нигеру после мятежа
#сша
#париж
Читайте нас в
Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения
Al-Arabiya: мятежники в Нигере сообщили о подготовке иностранного вторжения в страну
07 августа 2023, 01:10

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

В Нигере повстанцы утверждают, что за пределами страны кто-то готовит «вторжение», информирует телеканал Al-Arabiya.
Конкретное государство, стоящее за этим, не названо. Кроме того, мятежники заявили о блокировке воздушного пространства, реагируя на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Читайте также:

Французский политик Филиппо призвал Париж научиться разговаривать с Африкой на равных

Блинкен: США приостановят часть экономической помощи Нигеру после мятежа

Страны Западной Африки заявили о плане вторжения в Нигер
#сша
#париж
#государство
#Нигер
Читайте нас в
Пентагон заявил о поддержке Филиппин, осудив действия Пекина
Пентагон заявил о поддержке Филиппин из-за обострения в районе спорных с Китаем островов
06 августа 2023, 23:50

Фото: iStock/Im Yeongsik

Пентагон выразил поддержку Филиппинам на фоне растущих напряжений в районе островов Наньша (Спратли), которые являются предметом спора с Китаем, и осудил действия Пекина.
«Мы поддерживаем наших филиппинских партнеров в их критике попыток Китая вмешиваться в законные действия у Второй отмели Томаса (известного как острова Спратли)», — написал в Twitter официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются верными своему союзу с Филиппинами, охарактеризовав этот союз как «непоколебимый».

Читайте также:

В США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину

Экс-морпех ВС США Берлетик заявил, что ВСУ будут разбиты по итогу наступления

Экс-разведчик Риттер: президент Зеленский обрек бронетанковые отряды ВСУ на убой
#сша
#президент
#twitter
#всу
#зеленский
Читайте нас в
БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии
ЦПВС: БПЛА коалиции США 5 августа дважды опасно сближались с самолетами ВКС России в Сирии
06 августа 2023, 23:25

Фото: istockphoto / aapsky

5 августа беспилотные аппараты MQ-9, принадлежащие так называемой «коалиции» США, дважды приближались на опасное расстояние к российским истребителям Су-35 в воздушном пространстве Сирии. Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
«В 11:46 у населенного пункта Ракка был замечен близкий маневр между беспилотником MQ-9 от „коалиции“ и самолетом Су-35 Воздушно-космических сил России. Расстояние между ними было менее 500 метров по вертикали», — подчеркнул Кулить.
Читайте также:

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно запретили
#движение
#беспилотник
#пво
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников