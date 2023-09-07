Экс-агент MI6 Крук: Запад осознаёт провал ВСУ, но не хочет этого признать

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Руководства стран Запада во главе с США уже понимают, что украинское контрнаступление провалилось, однако не хотят это осознавать. Так считает экс-агент MI6 Аластер Крук.
«Я думаю, что они признали это (провал контрнаступления. — Прим. ред.), в том числе и в Белом доме. Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим. Я в этом не уверен», — заявил Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он также считает, что США видят выходом из сложившейся ситуации дальнейшую эскалацию конфликта, однако это ни к чему не приведет, уверен эксперт, отметив, что из-за этого Вашингтон закрывает глаза на удары Киева по территориям России.
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