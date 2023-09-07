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Экс-агент MI6 Крук: Запад осознаёт провал ВСУ, но не хочет этого признать

07 сентября 2023, 07:57
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Руководства стран Запада во главе с США уже понимают, что украинское контрнаступление провалилось, однако не хотят это осознавать. Так считает экс-агент MI6 Аластер Крук.
«Я думаю, что они признали это (провал контрнаступления. — Прим. ред.), в том числе и в Белом доме. Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим. Я в этом не уверен», — заявил Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он также считает, что США видят выходом из сложившейся ситуации дальнейшую эскалацию конфликта, однако это ни к чему не приведет, уверен эксперт, отметив, что из-за этого Вашингтон закрывает глаза на удары Киева по территориям России.


При этом Крук уверен, что русские не стали бояться Украину из-за этого, а начали еще больше злиться. По его словам, совсем скоро может наступить предел российскому терпению, и тогда все может пойти совсем по-другому, а ситуация еще больше обострится.

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#сша
#россия
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#интервью
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Бывший разведчик Риттер исключил открытую войну США с Россией
Экс-разведчик армии США Риттер считает, что генералы боятся проиграть войну
07 сентября 2023, 06:54

Фото: iStock/Aquir

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер не верит в то, что между Соединёнными Штатами и Россией может начаться открытая война, поскольку американские генералы боятся её проиграть.
«Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. И неважно, что мы для этого будем делать. Поэтому глупо даже говорить о самой возможности горячей войны», — отметил Риттер.

Это мнение он высказал в ответ на заявление журналиста Такера Карлсона о том, что открытый военный конфликт между США и Россией может начаться уже в следующем году. По мнению бывшего разведчика, Штаты не будут иметь возможности победить Россию нигде — ни в Европе, ни в Сирии, ни в Украине. А генералы в Пентагоне, зная это, боятся спровоцировать столкновение.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский высказал мнение о том, что агрессивные действия Cоединённых Штатов могут в конечном итоге привести к прямому противостоянию России и НАТО. По мнению Полянского, НАТО сильно вовлечено в конфликт на Украине и «нельзя быть уверенным», что Запад поставляет Украине только оружие, а не отправляет туда и своих военных (в виде «инструкторов и наемников»).    

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#сша
#россия
#война
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Гинеколог Дорофеева: За полчаса секса можно похудеть на 50-100 граммов
07 сентября 2023, 06:25

Фото: iStock/Deagreez

Гинеколог Антонина Дорофеева считает, что секс может стать приятным бонусом к основным способам похудения. Об этом она рассказала в разговоре с News.ru.
«Cекс может заменить занятия в спортзале в том смысле, что вы потратите энергию, а также укрепите мышцы и сосуды. Во время секса напрягаются мышцы промежности, также прорабатывается пресс и подключаются ягодицы», — отметила гинеколог.

По словам Дорофеевой, в среднем за полчаса секса можно сбросить от 50 до 100 граммов веса, но главным способом похудения всё равно должно оставаться правильное питание.

Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Бразилии 31-летняя Белла Мантовани и её супруг Вагнер О’Фера решили заменить фитнес на секс-марафон, чтобы похудеть. Муж и жена проводили в постели не менее 1-2 часов в день примерно 4-5 раз в неделю. В результате за две недели супруги без каких-либо дополнительных физических нагрузок потеряли по килограмму каждый.     

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#гинеколог
#секс
#врач
#советы
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Зеленский пригрозил ЕС арбитражем из-за украинского зерна
07 сентября 2023, 05:13

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу иском в международный арбитраж при продлении после 15 сентября запрета на ввоз украинского зерна. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента.
Зеленский подчеркнул, что Киев категорически против дальнейших ограничений на экспорт зерна. По словам президента, Украина спокойно относится к тому, что зерно становится источником заработка для европейских стран, перерабатывающих агропродукцию и зарабатывающих на логистике, однако Киев не будет терпеть нарушения условий свободного рынка и соглашения об ассоциации.

«Отдельно хочу обратиться к Еврокомиссии. Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — заявил Владимир Зеленский.

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#суд
#зерно
#соглашения
#экспорт
#украина
#нарушения
#владимир зеленский
#киев
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Полковник Макгрегор: Россия дожидается краха европейской экономики
07 сентября 2023, 05:04

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Судьба Украины уже предрешена, а Россия выбрала выжидательную тактику в надежде на крах экономики Евросоюза. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона, полковник американской армии Дуглас Макгрегор в своём интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Думаю, что ЕС в беде, поэтому полагаю, что российская позиция заключается в том, чтобы подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится», – отметил Макгрегор.

По мнению полковника, перед европейцами сейчас стоит проблема как рецессии в экономике, так и приближения зимы, поскольку вопрос нефти и газа остается достаточно серьезным.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать газ у России «неприятно с моральной точки зрения», но при этом подчеркнул, что в настоящий момент это неизбежная необходимость. Он подчеркнул, что первоочередным приоритетом является обеспечение безопасности и стабильности энергоснабжения. Нарушение этой безопасности может привести к серьезным последствиям.

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#дуглас макгрегор
#россия
#украина
#евросоюз
#экономика
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Голубев: В Ростове-на-Дону система ПВО сбила два украинских беспилотника
07 сентября 2023, 04:11

Фото: сайт Кремля

В Ростове-на-Дону в ночь на четверг сработала система противовоздушной обороны, сбиты два украинских беспилотных летательных аппарат (БПЛА). Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале.
«Один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе ул.Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия», — отметил губернатор. 

По информации SHOT, повреждения получили также несколько соседних зданий, у них выбило окна. Взорвавшийся автомобиль уже потушен, место сейчас оцеплено службами.




Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Ростове-на-Дону недалеко от штаба Южного военного округа (ЮВО) произошел взрыв, в результате которого сгорел автомобиль.

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Собянин: Силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

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#бпла
#украина
#происшествие
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Собянин: Силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на Москву
07 сентября 2023, 04:07

Фото: iStock/NiseriN

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Раменском городском округе сегодня ночью силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на Москву. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Предварительно, на месте падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте инцидента работают экстренные службы.

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#пво
#москва
#бпла
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«Известия»: В России предложили маркировать вредную еду
07 сентября 2023, 03:39

Фото: iStock/monticelllo

Правительство России прорабатывает вопрос о маркировке вредной еды согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол правительственного Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Итогом заседания Совета стало поручение вице-премьера Татьяны Голиковой ставить на лицевой стороне продуктовой упаковки обозначение о превышении законодательно установленного лимита калорий и вредных веществ. Кроме того, кабмин рассматривает вопрос о включении ожирения в перечень социально значимых заболеваний — таких, как рак, ВИЧ, туберкулёз и других.

Согласно рекомендациям ВОЗ, к надлежащим для маркировки вредным продуктам могут быть отнесены сладкую газировку, энергетические напитки, картошку фри, гамбургеры, сладкое, выпечку, а также колбасу, бекон, сосиски и прочие мясные продукты, которые делаются при помощи соления, вяления, копчения и прочих способов улучшения вкуса и сохранности.

Ранее «Радио 1» поговорило с врачом диетологом, нутрициологом, терапевтом и автором курса «стройная жизнь» Александрой Разареновой, чтобы выяснить, в каких случаях фастфуд есть можно. По словам специалиста, нужно отдавать предпочтение тем продуктам, которые не сделаны во фритюре. Большое количество масла может сильно навредить организму.

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#еда
#маркировка
#вред
#правительство
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Посольство России в США: Поставки ВСУ снарядов с ураном погубят целые поколения
07 сентября 2023, 03:18

Фото: iStock/niphon

Посольство РФ в Соединённых Штатах считает, что решение Вашингтона о поставке на Украину боеприпасов с обеднённым ураном самым пагубным образом отразится на жизни будущих поколений.
«Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях», — говорится в распространенном в четверг комментарии посольства.

При разрыве даже всего лишь одного снаряда с ураном, напомнили в дипмиссии,  возникает радиоактивное облако, которое может нанести вред здоровью. Мелкие частицы урана, образуя в воздухе взвесь, могут вызывать различные заболевания, включая онкологические опухоли.

Российские дипломаты подчеркнули, что примеры «урановых следов» от американских операций в Ираке и на Балканах привели к болезням и страданиям мирных граждан, и США не могут не осознавать риски, предоставляя Украине подобное оружие.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что cнаряды с обеднённым ураном для танков Abrams, которые США будет поставлять Украине, не представляют радиоактивной угрозы. В свою очередь, ООН сообщила, что выступает против использования обеднённого урана «в любой точке мира», поэтому заявления Вашингтона о налаживании поставок вооружения с этим веществом вызывают опасения у представителей организации.

Речь о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном уже заходила в марте текущего года. Однако тогда Пентагон заявлял, что не намерен отправлять Киеву данное оружие, поскольку осознаёт последствия, которые оно вызовет. В частности, заражение окружающей среды радиоактивными веществами и раковые заболевания у жителей.

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#дипломат
#россия
#сша
#боеприпасы
#украина
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Глава Минобразования Украины Лисовой призвал отказаться от русского языка
07 сентября 2023, 02:49

Фото: iStock/Professor25

Министр образования Украины Оксен Лисовой в эфире телеканала «Дом» заявил, что проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству. Об этом пишет 7 сентября «Лента.ру».
Министр считает, что Украине «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка». Так он отреагировал на информацию о том, что в части украинских школ преподавание ведётся на русском языке.

Лисовой подчеркнул, что проявлять лояльность к случаям нарушения законодательства недопустимо, поэтому необходимо полностью отказаться от русского языка в украинских школах.

«Жалуйтесь в управление образования, городской или областной департамент образования, обращайтесь к языковому омбудсмену», — закончил министр.

Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что его коллеги из разных стран, которые затрудняются говорить на английском языке, просят разрешения изъясняться на языке «агрессора». Он призвал называть русский язык «трофейным».

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#русский язык
#школы
#украина
#образование
#министр
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