Экс-агент ЦРУ Джонсон: Американские генералы уже не думают об Украине

Фото: istockphoto/vorminbeeld
Американские генералы теперь уже не думают об Украине. Они с возрастающей тревогой отмечают колоссальные возможности российского атомного подводного флота, которому не составит труда уничтожить США,
При этом Джонсон отметил, что в этой области Россия уже обогнала Соединенные Штаты, так как обладает беспилотными подводными аппаратами («Посейдон»), которые способны нести ядерное вооружение и наносить удары по США. Америка не располагает возможностями предотвратить подобную угрозу или противостоять ей, заключил бывший аналитик.
Читайте также:
В Великобритании признались в бессилии против российских ракет
Полковник Макгрегор: в случае войны Россия заполнит Атлантику атомными подводными лодками
Экс-советник Пентагона Макгрегор считает, что США разрушили Украину вместо РФ
Александр Бойцов