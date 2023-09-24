Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия мощно отвечает на ракетные атаки ВСУ

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия после ракетных атак ВСУ наносит мощные удары по территории Украины.
«Все эти ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце». Но каждый раз, когда они делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью», — сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Джонсон подчеркнул, что действия ВС Украины грозят полным уничтожением Генштаба в Киеве.
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Диана Аванесян