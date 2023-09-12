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Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что России в ответ на санкции, введенные Западом, лишит США господства и статуса мировой державы. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Dialogue works.
«То, что произошло в результате одновременного ввода антироссийских экономических санкций и все более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая и России, побудило Москву и Пекин, как вы заметили, более усердно работать над созданием нового миропорядка», — заявил он на YouTube-канале Dialogue works.
Джонсон добавил, что происходящие события вдохнули жизнь в международный союз БРИКС, благодаря чему Бразилия, ЮАР и Индия обрели на политической арене большую значимость, действуя при этом совместно с Россией и Китаем. По мнению экс-аналитика ЦРУ, развитие такого союза приведет к краху статуса США как мировой державы.
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Диана Аванесян