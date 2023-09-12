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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия в ответ на санкции лишит США мирового господства

12 сентября 2023, 03:47
Фото: iStock/donfiore

Фото: iStock/donfiore

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что России в ответ на санкции, введенные Западом, лишит США господства и статуса мировой державы. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Dialogue works.

«То, что произошло в результате одновременного ввода антироссийских экономических санкций и все более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая и России, побудило Москву и Пекин, как вы заметили, более усердно работать над созданием нового миропорядка», — заявил он на YouTube-канале Dialogue works.

Джонсон добавил, что происходящие события вдохнули жизнь в международный союз БРИКС, благодаря чему Бразилия, ЮАР и Индия обрели на политической арене большую значимость, действуя при этом совместно с Россией и Китаем. По мнению экс-аналитика ЦРУ, развитие такого союза приведет к краху статуса США как мировой державы.

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Пособие по украинскому языку направили в новые регионы
Минпросвещения РФ направило в новые регионы пособия по украинскому языку
12 сентября 2023, 03:46

Фото: istockphoto/dolgachov

Министерство просвещения Российской Федерации организовало отправку учебных материалов по украинскому языку для начальных классов в новые регионы России. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Александр Бугаев в интервью ТАСС.
Эти учебные материалы были направлены в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Как пояснил Бугаев, учебный предмет по украинскому языку будет изучаться в этих регионах на добровольной основе.

«Если родители желают, чтобы их дети изучали украинский язык как родной язык факультативно, для этой цели были созданы эти учебные пособия», — сказал он.

Тем не менее, замминистр подчеркнул, что вся образовательная программа будет проводиться на государственном русском языке.

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#пособия
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«Это война». На Западе раскрыли правду о ненависти к России
Шведский эксперт Берн: Запад развязал войну, в которой ему не победить Россию
12 сентября 2023, 03:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Аналитик Ларс Берн выразил в интервью шведскому swebbTV свою озабоченность тем, что западные политики, поддавшись ненависти к России, могут спровоцировать начало масштабного конфликта.
«Наши политики ослеплены ненавистью к России. Мы уже видим войну, но это скорее прокси-конфликт между Россией и НАТО, при этом альянс использует украинский народ и сталкивает его с несчастьем, приводя к потере сотен тысяч жизней. Это настолько нравственно неприемлемо, насколько только возможно», — поделился своим мнением эксперт.
Тем не менее, он также отметил, что даже в случае полноценного конфликта Россия имеет большее промышленное потенциальное преимущество по сравнению с западными странами.

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Пашинян: Ратификация Арменией Римского статута не направлена против РФ
12 сентября 2023, 03:34

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможная ратификация Ереваном Римского статута МУС вызвана обстановкой на границе с Азербайджаном и не направлена против Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что процесс ратификации документа начался в конце 2022 года.

«Он связан вовсе не с армяно-российскими отношениями, а с ситуацией приграничной напряженности», — цитирует агентство слова собеседника.

Пашинян добавил, что на границе сохраняется напряженная ситуация.

«Азербайджан скапливает силы у нашей границы, у Нагорного Карабаха», — подчеркнул премьер-министр.

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#азербайджан
#армения
#россия
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В США заявили о требовании граждан привлечь Байдена к ответственности
Конгрессвумен Грин: граждане США требуют привлечь Байдена к ответственности
12 сентября 2023, 02:31

Фото: iStock/Jon Rehg

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин потребовала привлечь американского лидера Джо Байдена к ответственности и сообщила об этом в социальной сети «X» (бывший Twitter).
«Я не намерена поддерживать финансирование этого правительства до тех пор, пока Джо Байден не будет привлечен к ответственности. Американский народ выражает эту необходимость!» - заявила она.

Грин также подчеркнула, что на текущей неделе она рассматривает «очень простую программу» своей работы в Вашингтоне, которая включает в себя усилия по привлечению Байдена к ответственности и отмене финансирования его правительства, которое, по ее мнению, используется в качестве средства воздействия.

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Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября

Украина ждет согласия США на поставки ATACMS
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#финансирование
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#байден
#джо байден
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Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября
Блогер в США уличил Байдена во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 2001 года
12 сентября 2023, 02:23

Фото: сайт Кремля

Президента США Джо Байдена обвинили во лжи относительно его поездки в Нью-Йорк после терактов 11 сентября.
В ходе своего выступления в память о терактах Байден заявил: «Нью-Йорк, я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание. Я будто смотрел через врата ада».

Однако в твиттере нацкомитет Республиканской партии указал на несоответствие слов президента действительности, утверждая, что 12 сентября 2001 года Байден находился в Вашингтоне и участвовал в сессии сената. Также ложь подметил популярный блогер Бенни Джонсон.

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На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
Оперштаб: на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
12 сентября 2023, 01:55

Фото: iStock/gutaper

Временно приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщается в телеграм-канале, посвященном оперативной обстановке на мосту.
«На данный момент движение автотранспорта через Крымский мост временно остановлено. Мы просим всех, кто находится на мосту или в зоне проверки, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников, ответственных за транспортную безопасность», — говорится в сообщении.
В данном сообщении не уточняются причины остановки движения по мосту.

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Украина ждет согласия США на поставки ATACMS
Politico: Украина ждет согласия США на поставки ATACMS к заседанию ГА ООН
12 сентября 2023, 01:40

Фото: iStock/petervician

Украина оказывает давление на Соединенные Штаты с надеждой на одобрение поставок ракет дальнего действия ATACMS на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН, которая запланирована с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на свои источники.
«Украина давит на США, чтобы получить зеленый свет для поставок ракет ATACMS на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, где будут присутствовать президент США Джо Байден и Владимир Зеленский», - говорится в публикации.
Отмечается, что в Киеве ожидают новостей о поставках после прибытия Зеленского в Нью-Йорк. Пока что неясно, находится ли вопрос о поставках данного типа вооружения на столе американского президента. Однако, как утверждает издание, «активные обсуждения» по вопросу ATACMS продолжаются внутри администрации США.

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Зеленского призвали освободить от ответственности за коррупцию
Арахамия: Зеленский не несет ответственность за коррупцию в правительстве
12 сентября 2023, 00:50

Результаты опроса, в котором почти 80 процентов респондентов указали на президента Украины Владимира Зеленского как полностью ответственного за коррупцию в правительстве, вызывают сомнения в своей объективности, считает депутат Верховной Рады Давид Арахамия.
По его мнению, необходимо сохранить президента Украины вне зоны ответственности за борьбу с коррупцией и вмешательство в работу антикоррупционных органов. Депутата отметил, что борьба с коррупцией должна продолжать оставаться в области компетенции антикоррупционных институтов.

«Я надеюсь, что антикоррупционные органы удвоят усилия, включая информационную деятельность, чтобы президент мог сконцентрироваться на управлении страной в условиях войны и международной дипломатии, в то время как независимая антикоррупционная структура будет бороться с высокими уровнями коррупции в стране», — отметил Арахамия в своем телеграм-канале.
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Ким Чен Ын выехал в Россию 10 сентября
«Голос Кореи»: Ким Чен Ын выехал в Россию вместе с партийными кадрами и военными
12 сентября 2023, 00:39

Фото: kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. В этой поездке его сопровождают высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил КНДР, сообщило северокорейское государственное радио «Голос Кореи».
«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, чтобы совершить визит в Российскую Федерацию. Его сопровождали высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил», - говорится в официальном сообщении.
Также отмечается, что северокорейского лидера провожали зампред госсовета и премьер-министр КНДР Ким Док Хун, а также другие влиятельные представители партии, правительства и вооруженных сил.

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