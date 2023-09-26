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Президент Украины Владимир Зеленский и его западные покровители опозорились перед всем миром из-за скандала с овациями нацисту в канадском парламенте. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Бывший аналитик ЦРУ считает, что поездка Зеленского в целом была не слишком удачной. Ему не удалось провести совместную конференцию с президентом США Байденом, выступить перед Конгрессом, как в прошлом году. Отношения с Польшей еще более ухудшились, полагает Джонсон. Недаром польский лидер Дуда отказался встречаться с Зеленским, сославшись на плотный график. А скандал с аплодисментами нацисту, в стране, которая воевала против нацизма, еще более осложнит положение украинского президента, заключил эксперт.
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Александр Бойцов