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Для Украины осталось только два реальных исхода в существующих обстоятельствах: либо капитуляция, либо исчезновение с лица Земли. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон.
Джонсон подчеркнул, что конфликт непременно закончится на российских условиях, а Киев вынужден будет капитулировать, если не хочет допустить полного исчезновения Украины как государства. Существуют только эти два варианта, сказал в заключение эксперт.
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Александр Бойцов