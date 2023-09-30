Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина капитулирует либо исчезнет

Правительство РФ подпишет программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Кубой на 2023-2030 годы. С таким поручением выступил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Уточняется, что программа была разработана Минэкономразвития РФ, МИДом РФ, правительством Кубы и другими российскими федеральными органами исполнительной власти.Подпишет программу зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам сотрудничества России с соседними государствами. По его словам, главными составляющими отношений становятся сферы экономики, безопасности, а также обеспеченияКремль: Путин провел заседание Совбеза на темуПутин: Фидель Кастро былШойгу объявил о новом уровне