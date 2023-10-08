Экс-агент ЦРУ Макговерн: переговоры с Россией могут пройти без участия Зеленского

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
США подтолкнул Украину к проведению переговоров даже без участия президента страны Владимира Зеленского. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.
Он отметил, что США и другие страны Запада больше не могут предоставлять Украине военную помощь, поскольку они изначально не были готовы к такому столкновению. Именно поэтому в скором времени Вашингтон будет настаивать на проведении переговоров.
Макговерн добавил, что, если Зеленский будет упираться и не согласится сесть за стол переговоров, это сделает кто-то другой.
Ранее издание Asia Times писало, что Зеленский должен согласиться на переговоры, пока не стало слишком поздно. Украина уже многое потеряла после отказа президента от урегулирования конфликта.
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Макговерн добавил, что, если Зеленский будет упираться и не согласится сесть за стол переговоров, это сделает кто-то другой.
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Анастасия Чинкова