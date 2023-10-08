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Экс-агент ЦРУ Макговерн: переговоры с Россией могут пройти без участия Зеленского

Макговерн: США вынудят Киев провести переговоры даже без Зеленского
08 октября 2023, 12:02
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

США подтолкнул Украину к проведению переговоров даже без участия президента страны Владимира Зеленского. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.
Он отметил, что США и другие страны Запада больше не могут предоставлять Украине военную помощь, поскольку они изначально не были готовы к такому столкновению. Именно поэтому в скором времени Вашингтон будет настаивать на проведении переговоров.

Макговерн добавил, что, если Зеленский будет упираться и не согласится сесть за стол переговоров, это сделает кто-то другой.


Ранее издание Asia Times писало, что Зеленский должен согласиться на переговоры, пока не стало слишком поздно. Украина уже многое потеряла после отказа президента от урегулирования конфликта.

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#украина
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#сша
#владимир зеленский
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Al Arabia: Офицер египетской полиции застрелил двух израильтян
08 октября 2023, 12:28

Фото: istockphoto/A_N

В египетской Александрии офицер полиции из личного оружия расстрелял автобус с израильскими туристами. Два человека погибли на месте, еще несколько пассажиров автобуса получили ранения.
Информацию об этом обнародовал арабоязычный новостной телеканал Al Arabia. Позже сообщения о расстреле появились также в израильских телеграм-каналах. В настоящее время возле места инцидента дежурят машины скорой помощи. Медики перевозят мертвых и раненых в морги и госпитали. Вокруг собрались встревоженные египтяне, которые наблюдают за работой медицинских бригад.

Сначала появилась информация о шести погибших и восьми раненых. Затем телеканал Al Arabia сообщил, что убиты были два туриста. Израиль пока не дал официальных комментариев по поводу случившегося.

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#израиль
#медики
#машины
#информация
#египет
#полиция
#автобус
#туристы
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i24: Армия Израиля ликвидировала более 400 боевиков ХАМАС
08 октября 2023, 11:42

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Армия обороны Израиля (ЦХАЛ) ведет ожесточенные бои с представителями военного крыла движения ХАМАС на юге страны и в секторе Газа. Пресс-секретарь ЦХАЛ сообщил об уничтожении более 400 боевиков с начала вооруженного конфликта.
По словам представителя военного ведомства Даниэля Хагари, десятки террористов находятся в плену у израильских военных. Отмечается, что напряженные бои идут в местечке Кфар-Аза. Во многих городах ведутся зачистки, передает телеканал i24. По словам Хагари, части армии Израиля присутствуют во всех городах страны.

Премьер-министр Беньямин Натаньяху ранее сообщил о завершении первого этапа операции «Железные мечи». Он также призвал провести широкую мобилизацию военных резервов страны. Хагари в свою очередь отметил, что задачи ЦХАЛ в настоящее время заключаются в прекращении  боевых действий на территории Израиля, установлении полного контроля над барьером безопасности и продолжении нанесения ударов по объектам сосредоточения террористов в секторе Газа.

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#страны
#министр
#операции
#израиль
#террористы
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CNN: Межконтинентальная ракета «Буревестник» неуязвима для систем ПВО
08 октября 2023, 11:20

Фото: istockphoto/bpawesome

Новая версия российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» имеет практически неограниченную дальность полета. С ней не способна справиться ни одна из существующих систем противоракетной или противовоздушной обороны.
Об этом заявила корреспондент телеканала CNN Джилл Догерти. Она уточнила, что ракета является низколетящей и малозаметной, что делает ее практически неуязвимой для средств обнаружения и уничтожения. Конечно, такие свойства нового оружия делают его очень опасным и несут в себе угрозу, отметила тележурналистка, комментируя успешные испытания «Буревестника».

Об успешных испытаниях новой версии крылатой ракеты заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления в дискуссионном клубе «Валдай». В министерстве обороны РФ уточнили, что «Буревестник» является представителем нового поколения российских крылатых ракет, способным нести ядерную боеголовку. В военном ведомстве подчеркнули, что ракета является неуязвимой как для существующих, так и для перспективных систем ПВО.

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#испытания
#владимир путин
#президент
#ракета
#рф
#пво
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Посольство РФ в Израиле проверяет информацию о похищении россиянок боевиками ХАМАС
Посольство РФ в Израиле проводит проверку по факту похищения россиянок ХАМАС
08 октября 2023, 11:14

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В посольстве РФ в Израиле проверяют информацию о возможном похищении россиянок боевиками палестинского движения ХАМАС. Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила ТАСС.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что боевики ХАМАС в субботу, 7 октября, похитили 10 девушек недалеко от сектора Газа. Уточняется, что среди них были две с русскими именами и фамилиями. 

В посольстве отметили, что в настоящее время трудно определить наличие российского гражданства, поскольку девушки не состоят на учёте в консульском отделе посольства РФ в Израиле. 

Также уточняется, что не было получено каких-либо обращений от родственников девушек.

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#израиль
#россияне
#похищение
#война
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Среди похищенных боевиками ХАМАС девушек могли быть россиянки
08 октября 2023, 10:13

Фото: istockphoto/zabelin

Около десяти девушек были похищены боевиками ХАМАС с фестиваля электронной музыки Nature Party, проходившего неподалеку от границы сектора Газа. Среди них были две с русскими именами и фамилиями — Елизавета Прудникова и Оксана Пильняк.
Откуда девушки приехали в Израиль и сумели ли они выжить, пока что неизвестно. Удалось опознать еще двух молодых туристок. Одну из них, датчанку, узнали родные по характерной татуировке. Ее зовут Шани Лук. Палестинцы сломали пленнице ноги и увезли в неизвестном направлении. Вторую зовут Ноа, ее в последний раз видели в момент похищения.

Все девушки приехали в Израиль послушать техно-поп и посмотреть шоу, но вместо этого стали свидетельницами вторжения бригад военного крыла движения ХАМАС, а потом угодили в плен к боевикам. Сначала они пытались спрятаться в мусорных контейнерах, но палестинцы стали стрелять по ним. Тогда туристки побежали в пустыню. Одним удалось спастись, другим — нет. По предварительным данным, число пропавших без вести после нападения ХАМАС составляет 130 человек.

Сообщается, что в российское посольство в Израиле пока не обращались родственники по поводу исчезновения девушек. По некоторым данным, Елизавета Прудникова вообще не была в Израиле. Возможно, речь идет о тезке и однофамилице.

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#человек
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#посольство
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Армия Израиля нанесла удар по Ливану в ответ на обстрелы
08 октября 2023, 08:06

Фото: istockphoto/TebNad

Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по Ливану. Как заявили в пресс-службе израильской армии, это стало ответной мерой на минометные обстрелы с территории Ливана.
Военные чины ЦАХАЛа отметили, что были заранее готовы к такому развитию событий. В пресс-службе армии Израиля также добавили, что будут продолжать защищать мирных жителей страны от любой опасности, с какой бы стороны не шла угроза. Ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что под артиллерийский обстрел попала деревня Кфар-Шуба на юге страны.

Ранее ЦХАЛ нанес массированные удары по объектам на территории сектора Газа. Перед этим израильские власти обратились к мирным жителям анклава с настоятельной просьбой покинуть его территорию. Палестинские СМИ сообщают о том, что в результате израильских авиаударов погибли 232 человека и около 1,7 тысячи получили ранения. В Израиле по сообщениям прессы с начала конфликта погибло более 300 мирных жителей. 1 864 человека получили ранения.

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#военные
#сми
#страны
#обстрел
#израиль
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Журналист Вароли: Критика Байдена только повышает путинский авторитет в Америке
08 октября 2023, 07:48

Фото: сайт Кремля

Критические высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина лишь повышают авторитет российского лидера среди рядовых американцев. Об этом заявил известный журналист Джон Вароли.
«Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера», — сказал он в беседе с RNN.

Вароли подчеркнул, что главная беда США — это отнюдь не внешние противники, а внутренние проблемы, которые власти предпочитают не замечать.

Президент РФ Владимир Путин не будет опускаться до уровня президента США Джо Байдена в вопросах оскорблений. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее Джо Байден назвал главу России «диктатором».

Президент США уже не первый раз позволяет себе подобные высказывания, весной 2022 года, во время посещения Варшавы, он заявил, что Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позже американский лидер объяснил, что не имел в виду призывы к смене власти в РФ. На что Дмитрий Песков дал комментарий, что не ему решать кто будет управлять страной, а народу России.


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#владимир путин
#сша
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The Times of Israel: ХАМАС обстрелял госпиталь в Ашкелоне
08 октября 2023, 07:30

Фото: iStock/frantic00

Медицинский центр «Барзилай» в городе Ашкелон на юге Израиля подвергся ракетному обстрелу ХАМАС, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на соцсети Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Выпущенная палестинскими боевиками ракета попала в переход между зданиями больницы. В результате, к счастью никто не пострадал, так как всего за несколько часов до этого сотрудники перевезли пациентов в безопасное место.

Как сообщила ранее медслужба Израиля, при ракетном обстреле Ашкелона 50-летняя женщина получила серьезные ранения, а еще пять человек — легкие.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции «Железные мечи» против боевиков палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что большая часть сил противника на территории страны уничтожена.
Он также объявил о начале наступления, которое продолжится «безостановочно и непрерывно — до достижения поставленных целей».

Как заявили в канцелярии премьера, Израиль принял решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров. В свою очередь, израильская армия заявила, что в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Как сообщили в военном ведомстве, эта мера позволит израильским военным давать гражданским лицам соответствующие инструкции, а также закрывать общественные объекты в соответствии с потребностями безопасности.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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Путин поздравил российских аграриев с Днём работника сельского хозяйства
08 октября 2023, 06:17

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин поздравил граждан России с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что российский АПК всегда славился настоящими профессионалами, пользующимися заслуженными почётом и уважением. Он отметил, что несмотря на стоящие перед отраслью большие проблемы и вызовы, все они будут решены.

«Именно <...> усилиями всех, кто работает в поле и на фермах, на пищевых производствах и в профильных научных институтах, наше сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились, стали настоящими локомотивами отечественной экономики», — сказал Владимир Путин.

В этом году страна вновь получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мяса, молока, рыбы, отметил глава российского государства. Сегодня наши аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия.

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